Am Zinken sollt ihr ihn erkennen

Thomas Bernhard Nachlaßverwaltung/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en Selber ein »Übertreibungsspezialist«: Der Autor Thomas Bernhard

Wenn der 1969 geborene, in Wien lebende Nicolas Mahler sich im hier anzuzeigenden Buch »Thomas Bernhard. Die unkorrekte Biografie« als »Comiczeichner und Illustrator« bezeichnet oder bezeichnen lässt, handelt es sich um eine ähnliche Unkorrektheit wie die im Untertitel des Bandes behauptete. Zumindest um einen Euphemismus. Was den Comiczeichner angeht: Mahler ist in der zum Glück quantitativ wie qualitativ beglückend besetzten Szene komischer bildender Künstlerinnen und Künstler eine ganz besonders beglückende Person mit unverwechselbarem Stil. Und ­Illustrator? Auch das ist zu bescheiden, eher ist er Übersetzer, Interpret, Neuschöpfer. Nur so kann Mahler sich die Chuzpe rausnehmen, einschüchternde Großklassiker wie den »Ulysses« als »Graphic Novel« zu adaptieren; oder Thomas Bernhards »Alte Meister«. Komplexe epische Mammutwerke auf knapp 100 Seiten umgesetzt, ohne dass diese Werke an Substanz verlieren, inhaltlich wie formal. Wenn man Mahlers Bernhard-Versionen zur Kenntnis nimmt, kann man fast zu dem Schluss kommen, Bernhard hätte sich seinen Aufwand an Wörtern sparen können, wobei Mahler nicht vorgeht wie die zu Zwecken erleichterten Kulturkonsums vorgenommenen Klassikerkürzungen für Schul- und Smalltalkbedarf. Weil er nicht einfach kürzt, sondern dem Motto »Mensch, werde wesentlich« folgend eine Menge Prosa weglässt, ohne den Charakter dieser Prosa zu beschädigen. Wie auch immer.

Jedenfalls ist Mahler nach seiner Bernhard-Rezeption prädestiniert, auf seine Weise zum 90. Geburtstag des österreichischen Autors dessen Leben zu erzählen, was nicht ohne ist, weil das auf andere Weise schon viele, zu viele gemacht haben, und wenn es nur darum ging, ihr Leben »an der Seite« Bernhards auszubreiten. Dieser hat seinerseits oft und offensichtlich nicht ungern über sein Leben geplaudert, in famosen Interviews, und naturgemäß voller Widersprüche. Weshalb es eine »korrekte« Biografie ja sowieso nicht geben kann.

Bernhards im vergangenen Jahr verstorbener Suhrkamp-Lektor Raimund Fellinger, der Mahler zur vorliegenden Biographie animiert hat und dem diese folgerichtig gewidmet ist, hat über die Dialektik der Bernhardschen Selbstaussagen geschrieben, sie stellten »Äußerungen eines Übertreibungsspezialisten« dar, weshalb man sie »ihrerseits als übertrieben verstehen« sollte und folglich aufgerufen sei, sich eine »eigene Vorstellung des Bernhardschen Werkes zu bilden«. Mahler hat das getan. Vordergründig ordentlich chronologisch sichtet er Werk und Leben: die Geburt als uneheliches Kind in den Niederlanden, die Kindheit unter der Obhut des als Dichter dilettierenden, geliebten Großvaters Johannes Freumbichler, die Anfänge als Journalist, dann in den 60ern der Durchbruch, die Erfolge als Dramatiker, Romancier und Österreich-Schreck. Zwist mit Siegfried Unseld, Zusammenarbeit mit Bernhard Minetti und Claus Peymann – alles genauso legendär wie Bernhards Denk- und Schreibweise: düster, angriffslustig, komisch. Diese Melange verlebendigt Mahler, indem er sein Buch dreidimensional anlegt: Kurztexten, welche die jeweilige Lebensstation und -situation referieren, folgen Zeichnungen und schließlich kursiv gesetzte Zitate, die die Zeichnungen illustrieren und beglaubigen. Dass manche Zitate und »Informationen« mittels im Anhang gelisteter »Fehlerquellen« als zuweilen alles andere als korrekt entlarvt werden, spiegelt die Widersprüchlichkeit der Lebensäußerungen Bernhards und seiner Zeitgenossen wider. Gerade dadurch ist das Buch repräsentativ. Ein Kunstwerk ist es sowieso, durch Zeichnungen, wie man sie von Mahler kennt: minimalistisch hingetuscht erzählen sie, interpretieren, bündeln. Famos sind vor allem die Personendarstellungen, die man hilfsweise Karikaturen nennen könnte, weil sie die Figuren anhand einzelner Merkmale charakterisieren: Peter Handke, Elias Canetti, der österreichische Exkanzler Fred Sinowatz, natürlich Bernhard selbst. Schon im ersten Bild, das ihn als Baby zeigt, kenntlich durch die große, markante Nase des reifen Bernhard. Dass letzterem Mahlers graphische Biographie prima gefallen hätte, wird hier als Fazit behauptet. Eine Übertreibung ist es nicht.