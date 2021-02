Zahl der Morde in Brasilien ist gestiegen

Rio de Janeiro. Während der Coronapandemie hat die Gewalt in Brasilien wieder zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden 43.892 Tötungsdelikte registriert, wie das Nachrichtenportal G1 am Freitag berichtete. Das war ein Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde der positive Trend gestoppt. In den vergangenen Jahren war die Zahl der Tötungsdelikte in Brasilien deutlich zurückgegangen. 2019 fiel sie um 19 Prozent auf 41.635, den niedrigsten Stand seit Beginn der systematischen Erhebung im Jahr 2007. Im gleichen Jahr wurde das Waffenrecht vom ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro gelockert. (dpa/jW)