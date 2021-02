Kältetod trotz leerer Hotels

Christian Charisius/dpa Obdachlose unter einer Hamburger Brücke am Mittwoch

Es ist ein Todesfall mit Ansage: In Hamburg ist erneut ein Obdachloser an den Folgen der Kälte verstorben – auch weil die »rot-grün« regierte Stadt sich allen Warnungen und Appellen aus Wohnungslosenhilfe, Politik und Gesellschaft zum Trotz immer noch weigert, obdachlose Menschen in leerstehenden Hotels und Pensionen unterzubringen. Am Mittwoch nachmittag wurde der Tote unter einer S-Bahn-Brücke in der Nähe der Landungsbrücken in St. Pauli gefunden, wie Stephan Karrenbauer vom Stadtmagazin Hinz & Kunzt am Freitag gegenüber jW bestätigte. Der Tote ist bisher nicht identifiziert, sein Alter wird auf 55 bis 65 Jahre geschätzt. »Es fehlen einem die Worte«, sagte Karrenbauer. »Dass so viele Wohnungslose in Hamburg auf der Straße sterben, gab es noch nie.« Er warf den politisch Verantwortlichen Versagen vor.

Seit Dezember 2020 sind nach Angaben des Sozialarbeiters dreizehn obdachlose Menschen auf den Straßen der Stadt gestorben. Nicht alle seien erfroren. Das sei für ihn aber nicht entscheidend, so Karrenbauer, da die Todesfälle so oder so eine Folge des anstrengenden Lebens auf der Straße seien. Strengere Kriterien legt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) an, die seit 1991 die Kältetoten unter den Obdachlosen in der BRD zählt. Nach deren Zählung ist der in St. Pauli gefundene Mann bereits der sechste Kältetote auf Hamburgs Straßen in diesem Winter und landesweit der 20. Zuletzt hatten Passanten im baden-württembergischen Albstadt am 7. Februar einen toten Obdachlosen auf dem Gehweg entdeckt. Eine Meldung aus Nürnberg vom Freitag macht einmal mehr deutlich, dass das Leben auf der Straße im Moment direkt lebensbedrohlich ist: Dort brachte eine 20jährige Obdachlose in der Nacht bei minus 15 Grad ein Kind zur Welt und versuchte anschließend, sich und das Baby in einem Schlafsack auf dem Lüftungsgitter einer U-Bahn-Station warm zu halten. Rettungssanitäter brachten beide in ein Krankenhaus.

BAGW-Geschäftsführerin Werena Rosenke erklärte gegenüber jW, es habe seit dem Winter 2009/2010 nicht mehr so viele erfrorene Wohnungslose in Deutschland gegeben wie in diesem Jahr. Auch die BAGW hatte am 5. Februar, zu Beginn der Kältewelle, eindringlich gewarnt: Extremwettereignisse wie starker Schneefall, Sturm und zweistellige Minustemperaturen seien für Obdachlose »lebensbedrohlich«. Die Organisation hatte darauf hingewiesen, dass die Lage der Wohnungslosen besonders dramatisch sei, weil Einrichtungen ihre Angebote wegen der Coronapandemie eingeschränkt oder eingestellt hätten. »Tagesaufenthaltsstätten können zum Beispiel nur wenige Menschen einlassen«, sagte Rosenke.

In Hamburg fordert die Wohnungslosenhilfe seit Wochen, Obdachlose in den leerstehenden Hotels unterzubringen. Auch die Fraktionen der Partei Die Linke und der CDU in der Bürgerschaft unterstützen dieses Vorhaben, scheitern aber am »rot-grünen« Senat. Einen Tag, bevor der Tote in St. Pauli entdeckt wurde, hatte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) ein solches Vorgehen erneut abgelehnt. Als Stadt sei man nicht in der Lage, die »hohe Zahl von Menschen« dezentral zu versorgen; das sei nur in den Gemeinschaftsunterkünften zu gewährleisten. Diese werden aber von vielen Obdachlosen seit Beginn der Pandemie noch mehr gemieden als zuvor, weil die Unterbringung in Mehrbettzimmern das Infektionsrisiko erhöht.

Rosenke kritisierte Leonhards Begründungen als »vorgeschoben«. Andere Städte wie Düsseldorf oder Frankfurt am Main zeigten mit entsprechenden Projekten, dass die Unterbringung von Wohnungslosen in Hotels funktioniere. Dort fänden sie Schutz vor der Kälte und die Ruhe, um sich vom Leben auf der Straße zu erholen. In Hamburg haben Hinz & Kunzt und die Diakonie aktuell rund 120 Obdachlose in Hotels untergebracht, Initiativen noch einmal 50, wie Karrenbauer gegenüber jW erklärte. Er forderte »neue Konzepte« von der Leitung der Sozialbehörde. Die »einzig richtige Lösung« könne nur »das Angebot einer bedingungslosen Einzelunterbringung von Wohnungslosen« sein. »Geschieht dies nicht, werden weitere Menschen auf Hamburgs Straßen sterben«, so Karrenbauer.

Mit einer Onlinepetition auf der Plattform Change.org appellieren seit Januar dreizehn deutsche Stadtmagazine an Bundesländer und Kommunen, Obdachlose in Hotels unterzubringen, »um sie vor Kälte und Infektionen zu schützen«. Bis Freitag hatten mehr als 100.000 Menschen die Petition unterschrieben.