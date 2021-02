Moskau hat Faxen dicke

imago images/ITAR-TASS In der Rolle des »bösen Polizisten«? Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Moskau (3.2.2021)

Russland verbittet sich weitere Einmischungen der EU in seine inneren Angelegenheiten. Wie am Freitag bekannt wurde, sagte Außenminister Sergej Lawrow in einem Fernsehinterview, Moskau sei bereit, die Beziehungen abzubrechen, sollte Brüssel weitere »die Wirtschaft Russlands treffende« Sanktionen verhängen. Gleichzeitig betonte Lawrow, Russland strebe dies nicht an – er selbst hatte sich noch vor wenigen Tagen für »Normalität« in den Beziehungen ausgesprochen. Wenn man aber den Frieden bewahren wolle, müsse man sich auf den Krieg vorbereiten, zitierte Lawrow eine seit der Antike bekannte Redensart.

Der Elefant im Raum ist erkennbar die Ostseepipeline Nord Stream 2. Ihr Bau wurde vor einigen Tagen wieder aufgenommen, es mehren sich aber Aufrufe, die BRD solle durch den Verzicht auf die Fertigstellung seinen Beitrag – das heißt sein nationales Opfer auf dem Altar der weltpolitischen Konfrontation – zur »Eindämmung« Russlands leisten. Zuletzt hat sich laut Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom Freitag Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in diesem Sinne geäußert. In dem Land wird laut FAZ die Parallele zu dem 2015 aus Protest gegen die Eingliederung der Krim in die Russische Förderation gestoppten Verkauf zweier Hubschrauberträger an Moskaus Marine gezogen. Paris hatte allerdings die praktisch fertiggestellten Schiffe später noch an Ägypten verkaufen können. Insofern hinkt die Analogie, die französische Quellen ziehen, erheblich.

Es liegt zunächst nahe zu vermuten, dass Lawrow mit seiner Warnung in die Rolle des »bösen Polizisten« geschlüpft ist. Noch vor wenigen Tagen hatte Präsident Wladimir Putin in seinem Beitrag für das online veranstaltete Weltwirtschaftsforum in Davos der EU ein weitgehendes Kooperationsangebot unterbreitet. Allerdings entspricht der Inhalt von Lawrows Aussage dem, was Russland auch gegenüber der neuen US-Regierung deutlich gemacht hat: Kooperation wird in den Bereichen, an denen dem Westen gelegen ist, nicht kostenlos zu haben sein. Russlands Außenminister hatte gegenüber seinem US-Amtskollegen Antony Blinken erklärt, Moskau sei weiterhin daran interessiert, das internationale Rüstungskontrollregime zu stabilisieren und zu verlängern. Allerdings sei dies nur möglich, wenn der Westen darauf verzichte, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen. Lawrows Formulierung, der Abbruch der Beziehungen würde auf Sanktionen folgen, die der Wirtschaft Russlands schaden, lässt dabei der EU ein kleines Schlupfloch, sich gesichtswahrend aus der Konfrontation zurückzuziehen. Sanktionen gegen Individuen würde Russland womöglich notfalls hinnehmen.

Lawrows Äußerung hat zwei Aspekte. Einerseits räumt er implizit ein, dass die bisherigen Sanktionen Konsequenzen für Russlands Wirtschaft haben. Bisher war dies in Moskau bestritten worden. Andererseits sagen Experten, die Drohung Lawrows sei durchaus ernst zu nehmen. Russland habe sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich erfolgreich vom Westen abgekoppelt: mit hohen Gold- und Währungsreserven und geringer Auslandsverschuldung, einer weitgehenden landwirtschaftlichen Selbstversorgung und einem strategischen Bündnis mit China. Und aktuell nicht zuletzt mit dem Imagegewinn, dass Russland – ähnlich wie die Volksrepublik – sein Coronavakzin freigiebig ärmeren Ländern zur Verfügung stellt, während die imperialistischen Hauptmächte sich untereinander um die Impfdosen streiten.