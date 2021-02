Helfen oder im Weg stehen

Bernd von Jutrczenka/dpa Anspruch und Wirklichkeit: Die Parteivorsitzenden Bernd Riexinger und Katja Kipping bei der Präsentation des Bundestagswahlprogramms (Berlin, 8.2.2021)

»In den Krankenhäusern wollen wir Personalabbau und Outsourcing stoppen und rückgängig machen.« So steht es im Entwurf für ein Bundestagswahlprogramm, das die Vorsitzenden der Partei Die Linke, Bernd Riexinger und Katja Kipping, zu Wochenbeginn im Berliner Karl-Liebknecht-Haus präsentierten. Das ist kein Satz, zu dem bis zur Verabschiedung des Programms beim Bundesparteitag im Juni größere Kontroversen zu erwarten sind. Eigentlich. Denn wie so manches Mal kollidieren die auf Bundesebene formulierten Ansprüche mit den Realitäten linker Regierungspolitik in Ländern und Kommunen. So hat sich die Gesundheitssenatorin der Linkspartei in Bremen, Claudia Bernhard, hinter den Plan des kommunalen Krankenhausträgers gestellt, binnen vier Jahren 440 Vollzeitstellen zu vernichten.

Wenn vermeintlich »nur« außerhalb der Pflege Arbeitsplätze vernichtet werden, macht dies die Sache nicht besser. Denn, auch das betonen Politiker der Partei zu Recht immer wieder: Für funktionierende Gesundheitseinrichtungen werden alle Beschäftigtengruppen gebraucht. Wird nicht mehr anständig gereinigt oder qualitativ hochwertig gekocht, leidet die Versorgungsqualität. Da die Pflegepersonalkosten auf Druck der Proteste von Krankenhausbeschäftigten aus den Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups, DRG) genommen und damit der Kürzungswut entzogen wurden, setzen die Klinikleitungen nun verstärkt in anderen Bereichen den Rotstift an. So auch in Bremen – fatalerweise mit Unterstützung der regierenden Linkspartei.

Sicher ist die Situation kompliziert. Das Millionendefizit der Bremer Kliniken ist nicht nur das Produkt struktureller Zwänge, sondern auch von etlichen Fehlentscheidungen des mittlerweile ausgetauschten Managements. Doch warum sollten die Beschäftigten die Zeche dafür zahlen? Um, so das gängige Argument, die Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft zu erhalten? Die Erfahrung zeigt das Gegenteil: Wenn öffentliche Krankenhäuser ihre Kosten permanent senken und ihre Effizienz erhöhen, wird deren Übernahme für kommerzielle Betreiber noch lukrativer.

Bundesweit droht eine Welle von Krankenhausschließungen und -privatisierungen. Denn die Kliniken sind trotz ihrer wichtigen Rolle im Kampf gegen die Pandemie unterfinanziert, die kommunalen Kassen leer. In dieser Situation ist es nicht die Aufgabe der Linken, Kürzungen als »Sachzwang« weiterzugeben, sondern Widerstand zu organisieren. Das DRG-System ist porös, es muss komplett weg. Die Investitionen der Länder müssen endlich vollständig bezahlt werden. Doch davon ist auch in Bundesländern mit Regierungsbeteiligung der Partei Die Linke nichts zu sehen. Krankenhäuser brauchen eine bedarfsorientierte Finanzierung und Personalausstattung – dies ist während der Coronakrise ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Das eröffnet ein Zeitfenster, den neoliberalen Umbau des Gesundheitswesens maßgeblich zurückzudrängen. Die Partei Die Linke muss sich entscheiden, ob sie dabei mithelfen oder im Weg stehen will.