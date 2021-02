Offener Ausgang

Nacho Doce/REUTERS Wahlvorbereitung: Am Sonntag soll im Mercat del Ninot in Barcelona die Stimme abgegeben werden können

Der Ausgang der für Sonntag geplanten Regionalwahlen in Katalonien ist offen wie selten zuvor. Besonders die Sozialdemokraten vom Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dürften triumphieren. Dem Ableger des in Madrid regierenden PSOE winkt laut Umfragen gar eine Verdopplung des Ergebnisses von 2017. Mit den vorhergesagten 22 Prozent läge der PSC sogar noch vor den Rechtsliberalen von Junts per Catalunya (JxCat, 21 Prozent) sowie der sozialdemokratischen Republikanischen Linken (ERC, 20 Prozent). Ab einer Woche vor dem Wahltermin ist es in Spanien verboten, Umfrageergebnisse zu veröffentlichen. Für die linke Kandidatur der Volkseinheit (CUP) wird mit einem Ergebnis zwischen fünf und neun Prozent der Stimmen gerechnet.

Rechnerisch ergäben sich bei einem solchen Ergebnis mehrere Möglichkeiten. Eine Koalition aus JxCat, ERC und CUP käme auf 48 Prozent der Stimmen, würde allerdings gerade für die linke CUP erhebliche Abstriche bei ihrer sozialpolitischen Agenda bedeuten. Eine Regierung aus JxCat und ERC mit dem katalanischen Podemos-Ableger, Catalunya En Comú Podem (CECP) wiederum brächte eine Abkehr vom Ziel der Unabhängigkeit mit sich. Mit dem sozialdemokratischen PSC wird es indes wohl zu keiner Regierung kommen. Am Mittwoch einigten sich ERC, JxCat, CUP und die Katalanisch-Europäische Demokratische Partei (PDeCat) darauf, nach der Wahl nicht mit den Sozialdemokraten zu koalieren – »unabhängig von den Kräfteverhältnissen«. Begründet wird die Übereinkunft damit, dass die Parteien, die für eine katalanische Republik eintreten, zusammenhalten müssten.

Im Gegensatz zu anderen Regionen in Spanien konnte die Ultrarechte in Katalonien bislang nicht Fuß fassen. Mit der postfranquistischen Volkspartei (PP) sowie den Ultranationalisten von Vox möchte dort keine Partei koalieren. Vox – auf nationaler Ebene drittstärkste Kraft – hat bisher kein Mandat im katalanischen Parlament.

Allerdings ist nicht ausgemacht, dass die Kräfteverhältnisse nach Sonntag den von den Umfragen vorhergesagten entsprechen werden. Während 2017 die Wahlbeteiligung mit rund 80 Prozent die höchste in der Geschichte der Regionalwahlen darstellte, wird in diesem Jahr nur mit einer Beteiligung von etwa 60 Prozent gerechnet. Grund für den erwarteten Rückgang ist auch die Coronapandemie, wegen der die Abstimmung eigentlich auf den 30. Mai hätte verschoben werden sollen. Ende Januar kippte das katalanische Oberlandesgericht jedoch diese Entscheidung der Regionalregierung.

Die Sozialdemokraten vom PSC hatten sich gegen die Verschiebung der Wahl gestellt, da sie sich nach Umfragen gerade im Aufwind befanden. Ihr Kandidat, bis vor kurzem noch Gesundheitsminister in der Madrider Koalitionsregierung, hatte diese am 10. Januar inmitten der sogenannten dritten Welle der Coronapandemie verlassen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung mit der Wirtschaftsministerin Nadia Calviño vom rechten Flügel des PSOE erklärte er am Montag, die Unabhängigkeitsbestrebungen hätten Katalonien viel Geld gekostet: »Man muss die Wirtschaft vor den Unabhängigkeitsbefürwortern retten.« Im Zuge dessen versprach er zudem 140.000 neue Jobs innerhalb der kommenden drei Jahre.