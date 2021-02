»Betriebsräte gelten als Teufelswerk«

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Belegschaftsprotest: Durstexpress-Arbeiter kämpfen mit Unterstützung ihrer Gewerkschaft NGG um alle Standorte (Leipzig, 28.1.2021)

Die Oetker-Gruppe hatte Ende 2020 den Exkonkurrenten Flaschenpost aufgekauft und will sie mit ihrem Getränkelieferdienst Durstexpress unter der gemeinsamen Marke Flaschenpost fusionieren. Mit Folgen: Durstexpress-Standorte sollen dichtgemacht werden, rund 2.300 Kündigungen wurden bereits verschickt. Welche Werke sind konkret betroffen?

Letztendlich sind alle Beschäftigten bei Durstexpress betroffen. Dieses Unternehmen soll nach eigenem Bekunden vom Markt verschwinden. Aktuell wissen wir von den Standorten in Berlin, Leipzig und Bochum. Hunderte Kollegen dort haben Kündigungen erhalten.

Wie können Sie eingreifen, anders gefragt: Was fordert Ihre Gewerkschaft NGG?

Unsere Forderung ist zweigeteilt. Dort, wo die Voraussetzungen vorliegen, sollen die Beschäftigten von Durstexpress im Rahmen eines Betriebsübergangs, das heißt, mit allen Rechten und Pflichten, auf die Firma Flaschenpost übergehen. In allen anderen Fällen sollen die Beschäftigten von Durstexpress gleichwertige Angebote durch Flaschenpost erhalten. Hier geht es um Fragen von Betriebszugehörigkeit, Arbeitszeit und Vergütung.

Sprechen Sie mit dem Konzern?

Aktuell gibt es keine Gespräche mit der Konzernmutter Oetker. Soweit mir bekannt ist, ist auf ein Schreiben der NGG noch nicht einmal geantwortet worden. Es hat aber einen ersten Austausch mit der Geschäftsleitung von Flaschenpost gegeben. Der war allerdings ergebnislos und diente eher dem vorsichtigen Abtasten jeweiliger Positionen.

In Leipzig und Berlin organisierte die NGG jüngst Kundgebungen. Lassen sich Beschäftigte der Getränkesofortdienste leicht mobilisieren?

Die Mobilisierung der Beschäftigten bei Durstexpress und Flaschenpost ist in der Tat nicht ganz einfach. Das hat viel mit der Beschäftigtenstruktur zu tun. Für zahlreiche Kollegen ist die Tätigkeit bei Durstexpress und Flaschenpost in erster Linie eine Art Zwischendurchjob. Eine Unternehmenskultur und eine Belegschaftszusammengehörigkeit gibt es nur in Ansätzen.

Aber es gibt viel Frust …

Stimmt. Viele Beschäftigte bei Durstexpress sind aufgrund der Unternehmenspolitik wütend und enttäuscht. Sie haben gemerkt, dass das Motto »Wir sind eine Familie« nur eine Phrase ist. Der kaltherzige Ausspruch der Kündigungen hat dies noch einmal unterstrichen. Wir hoffen, dass die Beschäftigten beim neuen Fusionsunternehmen Flaschenpost erkennen, dass sie sich organisieren müssen, um bessere Arbeitsbedingungen dauerhaft zu erreichen. Das fällt nicht vom Himmel!

Solidarität unter Kollegen über Standortgrenzen hinweg – gelingt das?

Beschäftigte bei Durstexpress bzw. Flaschenpost tauschen sich über »soziale Medien« aus. Solidarität zu organisieren, ist erst in den vergangenen Wochen in den Mittelpunkt gerückt. Durch unsere gute Vernetzung haben sich Kollegen an den Standorten Berlin, Leipzig und Dresden in kürzester Zeit gegenseitig unterstützt. Sie haben beispielsweise auch wechselseitig an den Protestkundgebungen teilgenommen.

An verschiedenen Durstexpress-Standorten sind bereits Betriebsratswahlen angestoßen worden. Wie ist der Stand?

Sehr unterschiedlich. Ob es uns gelingen wird, vor der endgültigen Zerschlagung von Durstexpress noch Betriebsräte zu bilden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Aber: Am alten Flaschenpost-Standort in Berlin-Charlottenburg soll an diesem Freitag ein Wahlvorstand für die Einleitung von Betriebsratswahlen gewählt werden.

Apropos Arbeit von Betriebsräten: Werden die von den Standortleitungen behindert?

Pauschal nicht. In vielen Betrieben des Oetker-Konzerns gibt es aktive Betriebsräte, die von den Geschäftsführungen respektiert werden. Wir haben in diesem Konzern auch eine lange Kultur, Arbeitsbedingungen tarifvertraglich zu regeln. Allerdings müssen wir feststellen, dass gerade in solchen »Startup«-Unternehmen wie Flaschenpost und Durstexpress Betriebsräte und Gewerkschaften eher als »Teufelswerk« angesehen werden.

Gehen die Proteste weiter?

Das hängt von den weiteren Gesprächen mit Flaschenpost ab. Genauso wichtig wären uns Gespräche mit der Firma Durstexpress, die hat es bislang nicht gegeben. Sollten wir feststellen, dass die eingeleiteten Betriebsratswahlen direkt oder indirekt von der Geschäftsführung behindert werden, werden wir unseren Protest natürlich fortsetzen.