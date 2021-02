New York vor Gericht

2020 Netflix Die vielleicht größte Giftspritze der Stadt: Fran Lebowitz

In Deutschland ist Fran Lebowitz eher wenig bekannt, und auch in den USA schätzt man sie vor allem fürs eloquente Nichtstun. Legendär sind ihr messerscharfer Humor, ihre Schlagfertigkeit und genaue Beobachtungsgabe, die sie bei ihren öffentlichen Auftritten vorführt und die sie unfehlbar zu logischen Schlüssen wie diesem leiten: In New York, sagt sie, gebe es Millionen Menschen, aber die einzige, die auf ihre Umgebung achte, sei sie. Eine einzige U-Bahn-Fahrt in Manhattan, verkündet sie, würde genügen, um selbst den Dalai Lama völlig durchdrehen zu lassen.

Inzwischen hat Lebowitz, Jahrgang 1950, in der vertikalen Metropole, in der die Menschen in ihre Neurosen ebenso eingezwängt sind wie in ihre winzigen Wohnungen, so etwas wie den Status eines historischen Denkmals erreicht. In den 1970er Jahren schrieb sie boshafte Kolumnen für die Village Voice und dann für Andy Warhols Zeitschrift Interview, auch wenn sie und Warhol einander nach Lebowitz’ Bekunden nicht ausstehen konnten. Sie wurde zu einer Ikone der New Yorker (Gegen-)Kultur, doch dann begann ihre zu einer Art Lebenswerk umfunktionierte Schreibblockade, die mittlerweile seit fast vier Jahrzehnten anhält. Eine Zeitlang spielte sie in der langlebigen Fernsehserie »Law and Order« mit, und auch in Martin Scorseses Film »The Wolf of Wall Street« von 2013 hat sie einen Gastauftritt – jeweils, wen wundert’s, als Richterin. Womit wir beim Thema wären.

Denn Scorsese hat mit Lebowitz als Dialogpartnerin eine siebenteilige Dokuserie mit dem Titel »Pretend it’s a City« produziert, die seit Kurzem auf Netflix zu sehen ist. Abgesehen von einigen Archivclips und wenigen Aufnahmen, in denen Lebowitz in Cowboystiefeln und mit hochgeschlagenen Levi’s-Jeans missgelaunt über New Yorker Bürgersteige geht oder auch wie Godzilla persönlich ein Miniaturmodell der Stadt durchschreitet, das der berüchtigte Stadtplaner Robert Moses angefertigt hat, sitzt sie mit Scorsese an einem Tisch und beantwortet dessen Fragen. Ihre Geschichten sind eine Mischung aus beißender Gesellschaftskritik, schonungsloser Selbstbeobachtung und höchst eigenwilligen Meinungen, die Lebowitz im Rekordtempo verfertigt und verbalisiert. Dafür, so sagt sie selbst, werde sie von vielen gehasst.

Von vielen aber eben auch geliebt. Als ihre wichtigsten Vorbilder nennt sie den Schriftsteller James Baldwin und die Schriftstellerin Toni Morrison, mit der sie eng befreundet war. Lebowitz, die bemerkenswert viele junge Menschen zu ihren Fans zählt, stammt aus einer jüdischen Familie, hat sich allerdings nach eigenem Bekunden im Alter von sieben Jahren zur Atheistin gewandelt, und ob man sie eine Intellektuelle nennen kann, darüber lässt sich streiten. Ihr einziges Dogma ist der schrankenlose Individualismus, den sie für sich reklamiert. Der digitalen Technik verweigert sie sich komplett, dafür besitzt sie zehntausend Bücher, was in New York, wie sie humorvoll schildert, ein gewisses Platzproblem bedeutet. Das Internet vergleicht sie mit den Kardashians: Sie wisse viel darüber, aus zweiter Hand. Jenseits des unbestrittenen Unterhaltungswerts und der manchmal vielleicht allzu harmlosen Plauderei, die Scorsese und Lebowitz hier in halbstündigen Episoden vorführen, lässt sich noch sehr viel mehr aus dieser eigenwilligen Reihe gewinnen. Denn Lebowitz, die 1969 aus New Jersey nach New York zog, überspannt mit ihren Erzählungen ein halbes Jahrhundert, in dem sich die Stadt vom subkulturellen Mekka zur glattpolierten Shoppingumgebung gewandelt hat. Sie ist nicht nur eine Chronistin, sondern auch eine scharfe Kritikerin der durchschlagenden New Yorker Gentrifizierung, die für den Wandel in vielen urbanen Räumen weltweit exemplarisch geworden ist.

Hier trifft sie sich mit Martin Scorsese, der bereits in seinen Filmen »Mean Streets« (1973) und »Taxi Driver« (1976) New York zu seinem exemplarischen Schauplatz erkoren hat und nicht genug davon kriegen kann, diesen mikroskopisch zu durchleuchten. Neben seinen Spielfilmen, die ihn zu einem der einflussreichsten Regisseure des US-amerikanischen Kinos gemacht haben, betreibt er seit dem Familieninterviewfilm »Italianamerican« (1974) zeitlebens ein zweites Projekt: eine dokumentarische Erzählung der New Yorker Geschichte. Wie sind die Dinge in seiner Familie, in seiner Stadt, in seinem Land geworden, wie sie sind? »Pretend it’s a City« ist ein Folgeprojekt seines Dokumentarfilms »Public Speaking«, den er 2010 über Fran Lebowitz gedreht hat. Wer eine starke Allergie gegen öffentliche Selbstbespiegelung hat, dem mag diese Serie vielleicht nicht liegen. Wie erfrischend allerdings der Dialog zweier Menschen sein kann, die sich jeder Einordnung verweigern und sich völlig unabhängig von ihrem Alter als offene Systeme begreifen, das zeigt »Pretend it’s a City« auf wunderbare Weise.