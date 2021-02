Erzbischof schleift Hochburg

Oliver Berg/dpa Für immer weniger Katholiken zuständig: Kardinal Rainer Maria Woelki im Kölner Dom (2.2.2021)

Der Oberhirte hält ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln unter Verschluss, seine Schäfchen stimmen derweil mit den Füßen ab. Bis Ende April sind alle Kirchenaustrittstermine, die wegen der Coronapandemie online gebucht werden müssen, beim Kölner Amtsgericht vergeben. Das bestätigte Gerichtssprecher Maurits Steinebach gegenüber jW. Dabei war das Kontingent für April erst kürzlich von 650 auf 1.000 aufgestockt worden, war aber binnen Stunden vergriffen. Auch wenn über die Gründe nur spekuliert werden kann, fällt die Austrittswelle doch mit einer beispiellosen Vertrauenskrise im größten deutschen Bistum zusammen.

Seit Monaten steht der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Woelki, stark in der Kritik, weil er ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zum Umgang der Bistumsleitung mit sexuellen Missbrauchsfällen in der Vergangenheit zurückhält – angeblich aus rechtlichen und methodischen Gründen. Dem Angebot der mit der Erstellung beauftragten Münchener Rechtsanwaltskanzlei Westpfal Spilker Wastl, das Gutachten auf eigene Gefahr zu veröffentlichen, versagte Woelki die Zustimmung. Statt dessen beauftragte er den Kölner Strafrechtler Björn Gercke mit einem neuen Gutachten, das am 18. März vorliegen soll.

In Bistum und Kirche brodelt es. Der Münchener Erzbischof und ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofkonferenz, Reinhard Kardinal Marx, sieht das Ansehen der Kirche durch die Vorgänge in Köln beschädigt, wie er der Augsburger Allgemeinen (Montagausgabe) sagte. Der oberste Repräsentant der katholischen Kirche in der Stadt Köln, Robert Kleine, erklärte vergangene Woche im Kölner Stadtanzeiger, die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum sei durch Woelkis Verhalten »desavouiert«. Kleine kam nicht einmal umhin einzuräumen, dass er derzeit niemandem den Kirchenaustritt verdenken könne. Zuvor hatten schon Ende Januar 34 Pfarrer in einem Brandbrief »die misslingende Missbrauchsaufarbeitung« des Erzbistums scharf kritisiert und ihre Loyalität zur Bistumsleitung in Frage gestellt.

Auch im Verhältnis zu den Laien kracht es. Der Diözesanrat, die Vertretung der praktizierenden Katholiken in den Gemeinden, stellte sich offen gegen Woelki. Der Vorsitzende des Gremiums, der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD), machte gegenüber dpa deutlich: »Der Erzbischof von Köln hat als moralische Instanz versagt.« Als Konsequenz setzte das Gremium seine Mitarbeit am sogenannten Pastoralen Zukunftsweg aus. Mit dem von Woelki initiierten Programm sollen die Gemeinden im Bistum, aufgrund von Priestermangel und Mitgliederschwund, neu organisiert werden.

Springt dann ein Geistlicher dem Kardinal bei, wie der Kölner Weihbischof Ansgar Puff, endet auch das im Skandal. Puff verglich auf dem Bistumsportal domradio.de die seit Monaten anhaltende Berichterstattung über Bischöfe mit »Fake News« und unterfütterte das Ganze mit einem Zitat von Joseph Goebbels, dem Propagandaminister der Nazis. Nicht nur unter Journalisten war die Empörung groß.

In der Politik herrscht hingegen weitgehendes Schweigen. Ralf Michalowsky, ehemaliger Landessprecher der Partei Die Linke in Nordrhein-Westfalen, beklagte am Mittwoch im Gespräch mit jW die zu kurzen Verjährungsfristen für Missbrauchsfälle: »Täter können sich in der Kirche darauf verlassen, dass sie durch die Institution geschützt und nicht an die Staatsanwaltschaft gemeldet werden.« NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) müsse die Staatsanwaltschaften anweisen zu ermitteln. »Da braucht es Hausdurchsuchungen, Aktenbeschlagnahme und strafrechtliche Verfolgung, statt Gutachten von selbst beauftragten Anwaltskanzleien«, machte Michalowsky deutlich.

Woelki schließt mittlerweile persönliche Konsequenzen nicht mehr aus, wie die Rheinische Post am Sonnabend meldete. Ob das aber den Ansturm auf die nächsten 1.000 Austrittstermine für Mai stoppt, liegt für das Bistum im günstigsten Fall in Gottes Hand. Das Amtsgericht geht aber lieber auf Nummer sicher. Laut Gerichtssprecher Steinebach wird derzeit geprüft, ob »eine weitere Aufstockung der Austrittstermine« möglich ist.