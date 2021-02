Nachschlag: Hawaiihemd nicht vergessen

ARD Degeto/Yellow Bird/Jonath Mathew Kommissar Bäckström ermittelt in Thailand einen mysteriösen Mordfall ...

Wieder so ein Schwedenkrimi. Chefinspektor Evert Bäckström (Kjell Bergqvist) ist bei der Kripo, und bereits in der ersten Folge der Miniserie heißt es wiederholt, er sei der »beste Mordermittler der Welt«. Deswegen wird er auch regelmäßig in eine Fernsehsendung eingeladen, wo er zum besten geben darf, was er so denkt über Kriminalität und Gott und die Welt. Seine Kollegen bekommen seine Arroganz auch täglich zu spüren. Unerträglicher Typ also, aber weil er einem Nachbarsjungen beibringt, wie Mordfälle zu knacken sind, wird er dann doch ein wenig nahbar.

Sein neuester Fall dreht sich um eine ermordete Frau aus Thailand. Die ist offiziell bei dem Tsunami vor zehn Jahren ums Leben gekommen, wurde in ihrer Heimat beerdigt. Aus irgendeinem Grund findet man aber ihren Kopf mit Kugel auf einer Insel in Schweden. Also packt er seine Sachen und macht sich auf nach Thailand. Dabei vergisst er selbstverständlich auch Hawaiihemd und Shorts nicht. (mik)