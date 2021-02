Vom Kapital schweigen

Bernd von Jutrczenka/dpa Vorstellung des Wahlkampfprogramms der Partei Die Linke im Berliner Liebknecht-Haus (8.2.2021)

Die Überschriften der SPD »scheinen direkt von uns abgeschrieben zu sein«, meinte Bernd Riexinger am Montag bei der Vorstellung des Entwurfs für ein Linke-Wahlprogramm auf eine Journalistenfrage. Der Unterschied sei: »Wir halten uns an Wahlversprechen.« Seine Kovorsitzende Katja Kipping fügte an: Es gebe zwar Schnittstellen, auf Die Linke sei aber »Verlass bei Entspannung, Frieden und Krieg«. Sowie: »Wir würden nie einen CDU-Mann ins Bundeskanzleramt wählen.«

Es hätte auch heißen können: »Beim Kanzler werden wir nicht gefragt.« Das ist trivial, reicht aber für eine erste Klärung. Ein Mitregierungsprogramm muss Die Linke nicht aufstellen. Kanzler sein schließt ein, sie auszuschließen. In Thüringen wurde zwar gerade die faktische Koalition von Linke, SPD und Grünen mit der CDU verlängert, die Ramelow-Partei hat aber ihre Eintrittskarte – Abscheu über die eigene Herkunft aus dem »Unrechtsregime« bekunden – auch längst gelöst. Der regionale »Stabilitätspakt« besagt zugleich, dass es um die DDR beim Umgang mit den Linken nur noch am Rand geht. Der Propagandaknüppel ist nicht begraben, wird aber nur noch bei Gelegenheit, vor allem bei Verdacht auf Sozialismus, geschwungen. Beim Finden des Regierungschefs und der Politik fürs kommende Jahrzehnt kommt die Partei nicht vor – anders als die SPD. Das spricht für die Sozialisten.

Denn es geht absehbar um Bedrohungen, die sich so zusammenfassen lassen: Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, Krise, Krieg, Naturzerstörung, soziale Ungleichheit, Armut und Verelendung zu bewältigen. Er ist das Problem. Das Wort »Kapitalismus« taucht aber weder auf den 130 Seiten des Kipping-Riexinger-Entwurfs auf noch im »Zukunft für dich«-Beschluss des SPD-Parteivorstandes. Immerhin ist bei den Linken irgendwo »kapitalistisch« zu lesen – eine Fußnote. Wer vom Kapitalismus schweigt, redet selbstverständlich auch nicht vom Sozialismus. Ob er bereit ist, in angemessener Weise vom Faschismus zu sprechen, bleibt offen. Vier Jahre Trump sollten Lehre genug gewesen sein, sie könnten die Zukunft zeigen.

Wo nur noch »Markt« statt »Kapital« steht, wie im Linke-Wahlprogramm, fehlt es an Realität. So viele Details, so wenig Begriff. So viel Übereinstimmung mit dem eigenen Grundsatzprogramm, so wenig mit dessen Grundsätzen. Die Entfernung zu Olaf Scholz und seiner irren »Gigabitgesellschaft« reduziert sich auf Wortzusammensetzungen aus der Politikesoterik: Die SPD will »Transformation«, Die Linke »Transformationsräte«.

Das Werben für »soziale Mehrheiten« ist bestenfalls gut gemeint, also das Gegenteil von gut gemacht. Die SPD-Oberen hielten bei ihrer Programmpräsentation nur CDU (»keine Ideen«) und Grüne (»werden nie konkret«) für nennenswert. Die Linke macht sich für »Schnittstellen« hübsch, andere entscheiden, wie sie in Krise, Krieg und Armut regieren wollen.