Nachschlag: Game over

Nick Zieminski/REUTERS Vor den »Heuschrecken« gerettet durch eine konzertierte Aktion von Kleinanlegern: Der Spielehändler Gamestop (New York, 27.1.2021)

Vor der Börsenaufsicht der USA in Washington haben sich ein paar Demonstranten eingefunden. »Sie behaupten, wir lebten in einer freien Marktwirtschaft«, sagt einer von ihnen, der ein T-Shirt mit dem Emblem der Kommunistischen Partei anhat, dem Journalisten Max Blumenthal, Betreiber der Webseite The Grayzone. »Aber wenn jemand versucht, diese irrsinnig reichen Hedgefonds davon abzuhalten, ein Unternehmen zu zerschlagen und dessen Beschäftigte zu feuern, dann wird er davon abgehalten – und so etwas passiert immer, wenn es um mehr Demokratie für die Arbeiter geht!« beschwert der Interviewte sich. Gemeint ist die Affäre um die Firma Gamestop, deren Aktienwerte von Kleinanlegern in die Höhe getrieben worden waren, um den »Heuschrecken« einen Strich durch die Rechnung zu machen. Was geschah? Die Amateure wurden kurzerhand vom Handel mit den Papieren ausgeschlossen. Die Pointe lieferte am Sonntag morgen im Deutschlandfunk ein Expertengespräch zum Thema: Schließlich sei die Börse keine »Zockerbude«. (jt)