Fix und fertig

Jan Woitas/dpa Stehen unter Dauerstress: Beschäftigte am Drehkreuz für Luftfracht am Flughafen Leipzig-Halle

Es ist die pure Schinderei: Hunderttausende Sendungen ausladen, einscannen, einladen – alles in einer Nachtschicht. Unter dem Strich rund 1,4 Millionen Tonnen Frachtgüter 2020. Am Drehkreuz (Hub) Leipzig-Halle, mit Sitz in Schkeuditz, wird viel bewegt. Hauptkunde in Nordsachsen ist die Deutsche-Post-Tochter DHL Express. Und die expandiert. Das geht aus dem vorläufigen DHL-Geschäftsbericht von Mitte Januar hervor. Danach verzeichnete der Logistikkonzern im vierten Quartal 2020 im Segment »Express E-Commerce« ein Wachstum von rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Deutsche Verkehrszeitung jüngst berichtete.

Ein Rekordergebnis auf Kosten der Beschäftigten. Was sofort auffällt: Die Betroffenen, selbst langjährige Gewerkschafter, reagieren auf Anfragen zurückhaltend und äußern sich, wenn überhaupt, nur unter vorgehaltener Hand und wollen nicht mit ihren richtigen Namen zitiert werden. Vielleicht aus diesem Grund: die Betriebsordnung. Die internen Anweisungen, die jW vorliegen, sind rigide: »Jeder Versuch der Presse, mit Beschäftigten in Verbindung zu treten, ist dem jeweiligen Vorgesetzten zu melden.«

Körperlicher Verschleiß

Dennoch: Einige wollten – trotz Spitzelei der Geschäftsführung – mit jW sprechen, suchen die Öffentlichkeit. Etwa 6.500 Personen sind am Leipziger Hub tätig, 1.500 bis 2.000 im Nachteinsatz. »An Spitzentagen im Dezember haben wir in einer Schicht bis zu 680.000 Sendungen kommissioniert«, erzählt Stefan Schulze*, der als Paketsortierer Flugzeugcontainer be- und entlädt, am Sonnabend im jW-Gespräch. Der Gewerkschaftsaktivist hat eine 30-Stunden-Woche, schuftet nur nachts, in der Regel von 22 bis fünf Uhr. Abweichungen sind üblich. Das aktuelle Pensum sei oft nur durch »extrem flexibilisierte Extraarbeit« möglich, sagt er. In der Tat: »Es wird notwendig sein, das derzeitige Sortierfenster um 30 bis 60 Minuten zu verlängern/anzupassen«, steht in einer »wichtigen DHL-Mitarbeiterinformation« vom Dezember 2020, die jW vorliegt. Und das bei einem Einstiegsgehalt von 12,50 Euro pro Stunde – brutto, versteht sich. Um finanziell über die Runden zu kommen, benötigten Beschäftigte die Sonn- und Feiertagszuschläge, betonte Gabelstaplerfahrer Uwe Schwabe* am Sonnabend gegenüber jW. Nur: »Die liegen aber mit 70 bzw. 100 Prozent des Grundlohns unterhalb der Maßgabe von 100 bzw. 125 Prozent.« Vor allem ärgert ihn, dass die »Hausgewerkschaft« Verdi dem per Betriebsvereinbarung zugestimmt hat.

Der körperliche Verschleiß ist enorm. »Der Krankenstand liegt konstant zwischen zehn und 15 Prozent der Belegschaft«, lässt ein Betriebsratsmitglied diese Zeitung wissen. Und ein weiterer, älterer Kollege, der bereits Jahre in der Frachtabfertigung beschäftigt ist, wird deutlicher: »Die verheizen dich hier, wir werden regelrecht zermatscht.« Ein Beispiel: In den flachen, etwa 1,5 Meter niedrigen Containern kann nur gebückt verladen werden. Pakete haben ein maximal zulässiges Gewicht von 31,5 Kilo­gramm. Jeweils zwei bis drei Sekunden habe ein Kollege durchschnittlich Zeit für das Ent- und Beladen der Versandstücke, weiß Schulze. Sein Kollege Schwabe sekundiert: »Nach so einer Schicht bist du fix und fertig.«

Diese Plackerei hat Folgen: Bandscheibenvorfälle, Hexenschüsse kennen viele. Beschäftigten mit jobtypischen Handicaps geht die Containertätigkeit besonders auf die Knochen. Zumal sie nach einer stationären Operation oft nicht mehr als zwei Wochen Genesungszeit beanspruchen. Selbst mit starken Schmerzmitteln und Stützgürteln sei es für die Kollegen eine Tortur, die Schicht physisch durchzustehen, schildert Gewerkschafter Schulze.

Der mangelhafte Arbeitsschutz ist ein Dauerthema, betonen Schulze und Schwabe unisono. Der Konzern behauptete am Freitag hingegen in einer Stellungnahme auf jW-Nachfrage: »Die Sicherheit unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz hat oberste Priorität.« DHL Express lege »größten Wert auf die Einhaltung der im Konzern bestehenden Arbeitsschutzrichtlinien, gesetzlichen Regelwerke und Branchenstandards«, erklärte Mattias Persson, Pressesprecher Sachsen der Deutsche Post DHL Group, weiter. Gabelstaplerfahrer Schwabe hat für solche Aussagen nur noch Spott übrig: »Das sind Wandkalendersprüche und haben mit der Realität nichts zu tun.« Wie sieht die denn aus? »Im vergangenen Jahr hat es meines Wissens nach in der großen Sortierhalle am Hub Leipzig 240 gemeldete Arbeitsunfälle gegeben.« Knapp ein Drittel der Kollegen sei danach arbeitsunfähig gewesen, erinnert sich Schwabe. Schuld daran sei auch, dass das Frachtvolumen immer größer werde, auch an »normalen Werktagen«. Ein Grund ist dieser: Mit dem Brexit ist die Arbeitsintensität gestiegen. Die Verzollung von Paketen aus oder nach Großbritannien verursacht weitere Arbeitsschritte. Das weiß auch DHL-Mann Persson, um im selben Atemzug von einem »nahtlosen Warenaustausch« mit der Insel zu sprechen.

Durchhalteparolen

Besonders perfide: Anfang des Monats soll die Hubleitung verkündet haben, dass Abteilungen, die keine Arbeitsunfälle melden, betriebsintern Prämien und Preise erhalten: Sticker, Snacks, Jacken. »Die Gefahr, die darin besteht«, so Schulze, »ist doch klar: Es werden weniger Arbeitsunfälle gemeldet.« Das Problem: Unterbleibt die Meldung, werden ärztliche Behandlungen gesundheitlicher Spätfolgen nicht durch die betriebliche Unfallversicherung bezahlt.

Und wie sehen die Pausenregeln aus? »30 Minuten pro Schicht«, sagt Schulze. Der schallisolierte große Pausenraum sei coronabedingt geschlossen. Dafür seien teils rostige Container mit flackernden Neonleuchten direkt neben den Flugzeugen aufgestellt worden. Ein Tisch, fünf Stühle für fünf Personen. »Was hat das mit Coronaschutz zu tun?«, fragt Schulze. Konzernsprecher Persson kann an diesen »Containersystemlösungen«, wie er sagt, nichts Schlechtes finden.

Das DHL-Express-Management um den Hubleiter Ralph Wondrak versucht offenbar, die Belegschaft bei Laune zu halten. Wondrak geriert sich nach Aussage von Beschäftigten bisweilen als eine Art Motivationskünstler. In der Nachtschicht zu Freitag soll er sich über die zahlreich in der Sortierhalle montierten Großbildschirme mit Durchhalteparolen nach dem Motto: »Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch, aber wir schaffen das!« an die Werktätigen gewandt haben. Eine skurrile Videobotschaft, die laut Schulze wegen des Lärmpegels in der Halle kaum verständlich war. Oder wie Schwabe spitz bemerkte: »Bei solchen Märchenstunden hört doch eh keiner mehr hin.«

Etwas Positives gibt es aber: Verdi handelte am vergangenen Dienstag einen neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten aus. Danach haben DHL-Expresser in Schkeuditz ab 1. März 2021 bei einer Laufzeit von 28 Monaten sechs Prozent mehr in der Lohntüte – gewissermaßen Schmerzensgeld.