Gauland: »Sogenannte Radikale« gehören zur AfD

Dresden. AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland hat seine Partei vor einer Spaltung gewarnt und zur Geschlossenheit aufgerufen. »Wir dürfen uns nicht in zwei oder mehr Lager spalten lassen. Es gibt nur eine AfD«, sagte er am Samstag auf einem Parteitag der sächsischen AfD in Dresden. Zur Partei gehörten Nationalkonservative und Liberalkonservative genauso wie Nationalliberale und »Sozialpatrioten«. Der Verfassungsschutz wolle die AfD zwingen, sich von »sogenannten Radikalen« zu trennen. »Wenn wir die AfD an den Wünschen des Verfassungsschutzes ausrichten«, sei »das Experiment AfD gescheitert«. Man müsse sich allerdings von »Torheiten« und »schrillen Tönen« verabschieden. Auf dem Parteitag nannte der sächsische AfD-Landeschef Jörg Urban »30 Prozent plus« als Ziel für die Bundestagswahl in Sachsen. (dpa/jW)