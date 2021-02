Nord Stream 2 wird weitergebaut

Bornholm. Nach einem Baustopp setzt die Nord Stream 2 AG ungeachtet von US-Sanktionen ihre Verlegearbeiten an der deutsch-russischen Ostseegasleitung fort. Das Pipelineverlegeschiff »Fortuna«, das am 24. Januar die Arbeiten im Verlegekorridor in der dänischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) aufgenommen hatte, »hat nach erfolgreichen Verlegetests am Sonntag mit der Weiterverlegung begonnen«, teilte die Projektgesellschaft laut dpa mit. Der Bau hatte zuvor ein Jahr lang geruht, nachdem Sanktionsdrohungen aus den USA Ende 2019 zum Abzug von Spezialschiffen einer Schweizer Firma geführt hatten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach sich am Sonntag für den Weiterbau der Ostseegasleitung aus, gleichfalls Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach Unternehmensangaben sind 94 Prozent des rund 1.230 Kilometer langen Großprojekts bereits fertiggestellt. (dpa/jW)