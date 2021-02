Seitan in Sauce

»Wer das isst, wird Autist!« raunt Roswitha. Sie hat sich in die Lektüre einer Lebensmittelverpackung mit der Aufschrift »Seitan mariniert« vertieft. Die vegane Kost steht neuerdings auf unserem Speiseplan, und das hat einen Grund: Rossis ewiges »die armen Tiere« und »der arme Urwald«. Beides zusammen gewinnt ihrer Meinung nach gegen mein »die armen Fleischindustriewerktätigen« klar zwei zu eins. Dabei ist doch der Mensch, und dazu gehören wohl auch Metzgergesellen, die Krönung der Schöpfung! Und nicht etwa die Palme und das Rindvieh. Aber die Kollegin zählt Argumente nur, sie gewichtet sie nicht.

»Jetzt meckerst du schon vorher«, bemerke ich genervt und lese meinerseits die Zutatenliste der japanischen Speise durch. Da steht: Weizeneiweiß. »Ich dachte, darum geht’s dir, Proteine ohne Töten. Und die Sojasauce, in der das schwimmt, ist ganz harmlos aus Wasser, Sojabohnen und … ach so: ›Aspergillus oryzae‹. Meinst du das? Asperger-Reis?« – »Ja, genau. Warum heißt das wohl so? Nach einer Autismusvariante? Weil das Informatikerfraß ist. Nur für Nerds, jede Wette!« Die spinnt wahrscheinlich, aber wir »recherchieren« das trotzdem mal, wie man heute sagt, wenn man Suchmaschinen großzügig seine Daten schenkt.

»Aspergillus oryzae gehört zur Klasse der echten Schlauchpilze und zur Familie der Trichocomaceae«, lese ich schleppend vor. »Es handelt sich um einen Gießkannenschimmel!« – »Igitt!« – »Den braucht man, um Soja für die Sojasauce zu fermentieren. Für die Seitanherstellung selbst wird die Stärke aus dem Weizen rausgewaschen, damit nur das Eiweiß übrigbleibt. Weizeneiweiß aber ist Gluten. Und Gluten, so heißt es, macht Übergewicht, Depressionen, Schlafstörungen, Angstzustände, Antriebslosigkeit, Reizdarm, Blähungen, Kopfschmerzen, Pilzinfektionen, Akne, vorzeitige Alterung, Demenz, Schizophrenie, Autismus …« – »Da bitte! Das ist doch Wahnsinn!« empört sich Roswitha. »Ich verstehe nicht, warum das im Gesundheitsshop verkauft wird. Wir müssen das Zeug sofort vernichten!«

Plastikverpackung aufschneiden, Seitan entnehmen und in heißem Fett ca. 5 Minuten von allen Seiten braten. Schmeckt nach verbrannten Autoreifen. Also schnell eine vegane Bratensauce drüber: Öl in der Pfanne erhitzen, gehackte Zwiebeln und zerkleinertes Suppengemüse bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten. Tomatenmark dazugeben und anrösten. Alles mit Mehl bestäuben und gut miteinander verrühren. Mit 200 ml Rotwein und 400 ml Gemüsebrühe ablöschen. Frische Kräuterzweige, Chili, Wacholderbeeren, Lorbeer, gehackten Knoblauch und ein Stück Räuchertofu in die Sauce geben und bei geschlossenem Deckel auf kleiner Flamme ein Stündchen mitköcheln lassen. Ggf. Rotwein oder Wasser ergänzen. Kräuter und Tofu aus der Sauce entfernen, Sauce durch ein feines Sieb passieren. Evtl. mit etwas Speisestärke andicken und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Der japanischen Küche ist das Reifenaroma des Seitan nicht anzulasten, sie wurde 2013 von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Ein Blick auf die Provenienz des von uns getesteten Produkts bringt indes Aufschluss: Deutschland.