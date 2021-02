Prostitutionsverbot geplant

Andrea Comas/REUTERS Performanceaktion von Sexarbeiterinnen in Madrid, mit der sie auf Diskriminierung aufmerksam machen wollten (14.10.2015)

Die spanische Koalitionsregierung aus sozialdemokratischem PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos plant ein »Gesetz zur integralen Garantie der sexuellen Freiheit«. Darin heißt es: »Jede sexuelle Gewalttat ist auch eine geschlechtsspezifische Gewalttat.« Was zunächst redundant klingt, wird für Tausende Frauen in Spanien, insbesondere für Migrantinnen, spürbare Konsequenzen haben. Denn sowohl sexuelle Ausbeutung als auch Sexarbeit werden in dem Gesetz als Ausdruck von Gewalt gegen Frauen definiert und somit verboten. Diese Sichtweise vertieft die Risse in der eigentlich sehr robusten feministischen Frauenbewegung Spaniens.

Bislang ist Prostitution in Spanien weder legal noch illegal. Dabei ist Sexarbeit in keinem anderen Land der EU so weit verbreitet, wie Zahlen der UNO aus dem Jahr 2019 nahelegen. Demnach hat jeder dritte Mann schon einmal für Geschlechtsverkehr bezahlt. Der PSOE argumentiert seit Jahren, dass der größte Teil des weltweiten Menschenhandels im Bereich der sexuellen Ausbeutung stattfindet, wobei die meisten Opfer Frauen und Mädchen sind. Wie auch der rechte Partido Popular (PP) treten die Sozialdemokraten daher für ein Verbot von Prostitution ein.

Nach der derzeitigen Gesetzeslage ist für ein Vorgehen gegen die organisierte Kriminalität des Frauenhandels eine Aussage der Opfer erforderlich. Eine solche kommt jedoch selten zustande, sei es, weil die Frauen diese nicht tätigen wollen oder dies nicht können. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern, das im traditionell katholisch geprägten Spanien höchstwahrscheinlich das Parlament passieren wird. Lediglich die rechtsliberalen Ciudadanos sprechen sich derzeit gegen das faktische Verbot von Prostitution aus. Sie fordern eine Legalisierung nach dem Vorbild von Ländern wie Deutschland. Als Hauptargument dient, dass der Staat so mehr Steuern einnehmen würde – bereits 2015 bezifferte Ciudadanos-Chef Alberto Rivera die entsprechende Summe auf sechs Milliarden Euro im Jahr.

Das Gesetzesvorhaben sieht nun nicht mehr die Bestrafung der Freier vor, die bislang beim Kauf von Sex im öffentlichen Raum eine Geldstrafe von bis zu 400 Euro zahlen müssen. Dafür sollen Bordelle geschlossen und Prostituierte als Opfer sexueller Gewalt betrachtet werden. Betreibern von Bordellen drohen zwischen sechs Monaten und drei Jahren Gefängnis. Zudem soll Werbung für Prostitution verboten werden.

Die Rechten vom PP fordern dagegen, nicht nur Kunden, sondern auch Sexarbeiterinnen mit Strafen zu belegen – ähnlich, wie es in Schweden der Fall ist. Bereits im April des vergangenen Jahres warnte Nacho Pardo vom Verein »Unterstützungskomitee für Sexarbeiterinnen« aus Murcia, vor einem solchen Schritt. Gegenüber der Tageszeitung El Español erklärte er, dass »diese Option die Frauen in eine noch schwierigere Situation bringen würde, da sie im Fall von Gewalt durch Freier keine Anzeige stellen würden«, da sie ja selbst kriminalisiert würden.

Vereinigungen, in denen sich Sexarbeiterinnen organisieren, kritisieren das Gesetzesvorhaben scharf und weisen es zurück. Sollte es angenommen werden, stünden die Frauen ohne Rechte da. Zudem werde ihnen der Ort genommen, an dem sie arbeiten und oftmals sogar wohnen, so die Argumentation. Das »Prostituiertenkollektiv aus Sevilla«, das sich selbst als feministischer Zusammenschluss von Sexarbeiterinnen versteht, spezifizierte erst in dieser Woche erneut auf Facebook, es gehe nicht darum, die Prostitution an sich zu verteidigen – »auch ein Bergbauer verteidigt nicht den Bergbau«.

Vielmehr gehe es darum, als Arbeiterinnen wahrgenommen zu werden, was wiederum eine Reihe von Rechten mit sich bringen müsse, wie beispielsweise Versicherungsschutz und – gerade für migrantische Prostituierte besonders wichtig – einen legalen Aufenthaltstitel inklusive Krankenversicherung. Gerade in der Coronapandemie befinden sich Sexarbeiterinnen in einer äußerst prekären Lage. Bordelle sind geschlossen, viele Prostituierte haben keine Papiere und damit keinerlei Anspruch auf staatliche Hilfen oder auch nur Zugang zur medizinischen Grundversorgung.