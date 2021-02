Nachschlag: Lieber die Comedy

Jochen Lübke/dpa Reisepass ohne Reisespaß: Das Originaldokument des Deutschen Reiches sah freilich anders aus

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht Schleichwerbung für Faschisten und Neonazis. Wie das? Man nehme allein Titel und Unterüberschrift der ZDF-Doku »Die Welt der Reichsbürger. Träumer, Aussteiger, Extremisten«. Allen Ernstes werden hier die Hippies des Kopenhagener Stadtteils Christiania in einen Topf geworfen mit Holocaustleugnern und Bierkellerputschisten. In einer Zeit, in der sich die Demokratie in der Krise befinde, verspürten eben immer mehr Menschen das Bedürfnis nach skurrilen Egotrips, um sich den eigenen Wert zu bestätigen: ob beim Guerillagärtnern in der Kommune oder als Präsident einer fiktiven Reichsregierung. Man könnte an dem Mainzer Sender verzweifeln, wenn er nicht auch manchmal ganz hervorragende Beiträge ausstrahlte – wie die aktuelle Folge der Kabarettreihe »Die Anstalt«, die einmal mehr dem Thema »Corona« gewidmet war. Was, dieser harmlose Schnupfen wird doch bloß gehypt, dahinter steckt gar eine Verschwörung? Genau: von Dummheit und Habgier. (jt)