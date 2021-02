Sinopharm in Pakistan

Muhammad Sajjad/AP Photo/dpa

Pakistan hat am Dienstag mit seinem nationalen Impfprogramm gegen das Coronavirus begonnen. Die erste Dosis erhielt ein Arzt in der Hauptstadt Islamabad im Beisein von Premierminister Imran Khan. Das Fernsehen übertrug live. In dem Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern werden zunächst Beschäftigte des Gesundheitswesens geimpft, wie auf dem Bild ein Arzt in Peshawar. Im Anschluss folgen ältere Menschen.

Dazu war am Montag etwa eine halbe Million Impfdosen des chinesischen Unternehmens Sinopharm mit einem Militärflugzeug aus Beijing nach Pakistan gebracht worden. Das Land hat zudem 17 Millionen Impfdosen des britischen Herstellers Astra-Zeneca bestellt, die im Lauf des Monats geliefert werden sollen. Bislang wurden in Pakistan annähernd 550.000 Infektionen und mehr als 11.700 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus nachgewiesen. Vermutet wird, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. (dpa/jW)