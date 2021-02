Zoff um Urheberrechtsreform

Antoine Wdo/imago images Youtube: Millionen kleiner »Publisher« laden Inhalte hoch – und Google kassiert den Großteil der Werbeerlöse

In der Verlagsbranche herrscht weiter Unmut über die geplante Urheberrechtsreform in Deutschland. Die Chefin des Zeitschriftenverlags Gruner und Jahr (u. a. Stern), Julia Jäkel, warnte am Montag in einer von der CDU/CSU ausgerichteten Diskussionsrunde vor Vorteilen für große Internetplattformen. Diese könnten – so scheine es im Moment – ein »gigantisches Marketingarsenal« an Musik und Bewegtbild in die Hände gespielt bekommen, »was am Ende wieder ihren Kosmos attraktiver machen kann«.

Die Chefin des Verlags, der wie die RTL-Gruppe zum Bertelsmann-Konzern gehört, bezog sich damit auf Aspekte aus bisherigen Vorschlägen, die Verleger und die Musikbranche in Aufruhr versetzten. Demnach könnte eine bestimmte Länge von urheberrechtlich geschützten Texten, Songs oder Videos von Nutzern auf Upload-Plattformen ohne die Zustimmung von Rechteinhabern hochgeladen werden. Hierbei fühlen sich gerade die mittleren und größeren Medienkonzerne betroffen, die auch noch jeden von ihnen produzierte Text- und Bildschnipsel nicht einfach Internetbastlern oder Konzernriesen à la Google zur Verwertung überlassen wollen.

Mathias Döpfner, Chef des Axel-Springer-Konzerns, betonte in der Diskussion: Jetzt über ein robustes Urheberrecht nachzudenken, das die Kreateure von Musik, Literatur und Informationen schützt, sei im Interesse der digitalen Journalisten, Musiker und Filmemacher von heute und morgen. Döpfner, der seit Jahren versucht, die Zugriffsmacht von Google und Co. auf die »Schöpfungen« seiner Medienleute zu begrenzen und ein gutes Stück des (Werbe-)Kuchens auch für die Verlage reklamiert, tut dabei gerne so, als wolle er vor allem die kleinen privaten Programmbastler schützen, die ihre »Kreationen« etwa auf Youtube (Google) oder Twitch (Amazon) hochladen. »Es ist vor allen Dingen für die Netzgemeinde. Die Blogger, die ja die Verleger von morgen sind.« Wenn alles bei den Plattformen lande, würde es keine Vielfalt geben.

Die Bundesregierung ist sich des Dilemmas bewußt. Ein Beschluss zur Reform steht seit längerem an. Ursprünglich war er im Dezember geplant. Dann wollte sich das Kabinett in der vergangenen Woche damit befassen – doch kurz davor wurde das Thema von der Tagesordnung genommen. Gründe nannte das Justizministerium nicht. Nun könnte es in dieser Woche soweit sein, wie am Montag auf dpa-Nachfrage in Aussicht gestellt wurde. Bis Juni muss Deutschland entsprechende EU-Richtlinien in nationales Recht übertragen haben. (dpa/jW)