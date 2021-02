Fit werden

Zu jW vom 27.1.: »Rotlicht: Hilfe zur Selbsthilfe«

Die ersten zwei Sätze aus Christoph Horsts Polemik ließen einen guten Text erwarten. Leider folgte dann Ernüchterung. Der Autor pickt sich einen Aspekt sozialer Arbeit heraus, um daran deren Verwerflichkeit festzumachen. (…) Beispiel Bewerbungsschreiben: Natürlich könnte der Sozialarbeiter dem Jugendlichen seine Bewerbung schreiben. Dies würde den Jugendlichen aber tatsächlich in totaler Abhängigkeit belassen – was macht er bei der nächsten zu schreibenden Bewerbung? Statt dessen unterstützt er den Jugendlichen dabei, in diesem Bereich fit zu werden – weil es sonst offenbar niemand anderes macht. (…) Aber ist das richtig? Ist es richtig, Jugendliche für den kommenden Verwertungsprozess fit zu machen? Oder Menschen zu helfen, in einem entwürdigenden Sozialsystem klarzukommen? Gibt es ein richtiges Leben im falschen? Natürlich nicht. Damit bliebe nach Horsts Logik nur noch die Frage: also gar nicht mehr helfen? Hier lohnt ein Blick in die Realität und die in der Kinder- und Jugendhilfe, der Altenhilfe, der Hilfe für psychisch Kranke, der Obdachlosenhilfe, der Flüchtlingshilfe etc. geleistete Arbeit. Was wäre ohne diese ganzen Unterstützungssysteme? Was würde es für die Menschen bedeuten? Und würde aus deren Fehlen und der daraus folgenden Erosion des »sozialen Friedens« die sozialistische Revolution erwachsen? Natürlich nicht! Und daher wäre doch die eigentliche Frage: Wie können Sozialarbeiter über das konkrete individuelle Helfen hinaus zur Bewusstseinsbildung der Adressaten beitragen? Wie können sich auch Sozialarbeiter selbst organisieren, um beispielsweise gegen die teils prekären eigenen Arbeitsverhältnisse vorzugehen? Soziale Arbeit ist widersprüchlich – so wie nebenbei gesagt alles im Kapitalismus. Horsts Verriss hilft allerdings wenig in der notwendigen Debatte. Aus der individualisierten Problemsicht rauszukommen und die gesellschaftliche Grundlage Kapitalismus als Rahmen zu begreifen – wenn das gelingt, dann kann aus der besitzlosen Klasse an sich eine Klasse für sich werden. Und dann kann soziale Arbeit einen Beitrag leisten, der über die eigentliche Funktion hinausgeht. Packen wir es an!

Alex Bunzelmann, Sozialarbeiter

Mehr Nullnummern

Zu jW vom 30./31.1.: »Ein Platz an der Sonne«

Da hat der Autor wohl nicht aufgepasst, wenn er schreibt: »Wohl nie zuvor in Nachkriegsdeutschland ist es einem Bundesminister mehr am Allerwertesten vorbeigegangen, was er an Mist auftürmt und wie sehr er sein Amt, politische Anstands- und demokratische Umgangsregeln besudelt.« Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat ja tatsächlich viel Mist gebaut. Aber das zu einem herausragenden Alleinstellungsmerkmal zu machen, verkennt den objektiven Istzustand. Was ist mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seiner durchgängigen Geschichte des Versagens? Angefangen beim Maskendilemma zu Beginn der Pandemie, das er damit »erledigte«, Masken für irrelevant zu erklären. Weiter mit dem Karneval 2020, in dem er keine besondere Gefährdungssituation sah, bis Heinsberg was ganz anderes bewies. Und der zunächst verpasste Shutdown zur zweiten Coronawelle? (…) Ganz zu schweigen oder besser nicht zu schweigen vom Desaster mit den Impfstoffen. Nein. Scheuer ist eine Nullnummer. Aber beileibe nicht die einzige. Und das mehr als im Duo mit Spahn. Nur mal so. Was ist mit Agraministerin Julia Klöckner (CDU), was mit Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) oder Finanzminister Olaf Scholz (SPD)? Scheuer macht das, was im Kapitalismus von einem Minister erwartet wird. Machen es die anderen Minister bis zur Kanzlerin irgendwie anders? Scheuer ist kein Ausnahmefall. Er ist die Regel.

Josef Ludwig (Onlinekommentar)

Gute und böse Chemie

Zu jW vom 30./31.1.: »Chemische Kriegführung vor Gericht«

Eigentlich wäre ja zu erwarten gewesen, dass sich zu Beginn dieses Prozesses die westlichen politischen Führungen, allen voran Außenminister Heiko Maas (SPD), und die marktführende Medienwelt mit einem Aufschrei à la Alexej Nawalny an die gesamte Menschheit wendeten. Wenn in Vietnam vor 50 Jahren Tausende Vietnamesen wegen eines jahrelangen Gifteinsatzes grauenhaft verstarben und heute noch schrecklich missgebildete Kinder als Opfer des Herbizids »Agent Orange« zur Welt kommen, wäre das doch zumindest der gleichen Verurteilung wert wie der schlimme Giftanschlag via blauer Unterhose gegen einen ferngesteuerten russischen Dissidenten, zumal dieser nach dem Anschlag mit dem tödlichsten aller russischen chemischen Kampfstoffe binnen kurzem wieder quietschfidel war und in Deutschland ungeheuer investigative Filmchen drehen konnte. Aber hier zeigt sich wieder einmal die ganze Heuchelei von Politik und der »vierten Macht« in den kapitalistischen Staaten, den Medien. Es gibt eben gute und böse chemische Kampfführungen. (…) Wenn ein behaupteter Giftanschlag auf einen sogenannten Dissidenten der Hetze gegen Russland dient, wird kein Mittel gescheut, die Weltöffentlichkeit zu alarmieren. Wenn der Gifteinsatz unserer amerikanischen Freunde zwar Hunderttausende Tote und Verstümmelte bewirkt, aber angeblich der Zurückdrängung des Kommunismus gedient hat, dann sind selbst fünf Zeilen in einem Groschenblatt zuviel.

Wieland König, Neustadt in Holstein (Onlinekommentar)

Hausdienerinnen

Zu jW vom 30./31.1.: »Strategie dahinter«

Es geht bei dem Verbot von Abtreibungen nicht in erster Linie darum, »Frauen wieder auf ihre ›Funktion‹ als ›Matka Polka‹ (polnische Mutter)« zu reduzieren. (…) Was nach wie vor von der männlichen Wählerschaft gewünscht und gebraucht wird, sind statt Lesben oder Karrierefrauen (…) als Ehefrauen festangestellte, unterwürfige und bescheidene Hausdienerinnen (…) mit wenig eigenen Kündigungsmöglichkeiten, die zwar eine billige Reservearmee für prekäre Jobs, aber keine Konkurrenz für Männer auf dem Arbeitsmarkt sind.

Margot Müller (Onlinekommentar)