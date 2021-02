Abschiebungen nach Afghanistan sind kaltherzig und inhuman

Boris Roessler/dpa Mit Hand- und Fußfesseln wird ein junger Mann nach Afghanistan abgeschoben (Frankfurt am Main, 4.12.2018)

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, kritisierte am Mittwoch kaltherzige und inhumane Abschiebungen nach Afghanistan:

Die Behörden von Bund und Ländern planen offenbar, die Abschiebepraxis nach Afghanistan zu verschärfen und verstärkt Menschen abzuschieben, die sich seit Jahren gut in Deutschland integriert haben. Der nächste Abschiebeflug ist nach Informationen des Bayerischen Flüchtlingsrates für den 9. Februar geplant. Dieser Flug muss unbedingt storniert werden.

Aus dem Umfeld des Bayerischen Flüchtlingsrates erhalte ich Informationen, denen zufolge unter den Personen, die kommenden Dienstag abgeschoben werden sollen, auch solche sind, die feste Arbeitsplätze haben und strafrechtlich völlig unbescholten sind. Das wäre eine offene Abkehr von der bisherigen Praxis, bei der die Behörden in der Regel behaupteten, sich bei den Abschiebungen überwiegend auf Straftäter zu beschränken.

Afghanistan ist in jeder Hinsicht ein Hochrisikogebiet – ob es die Coronapandemie angeht oder das Risiko, Anschlägen einer der Kriegsparteien zum Opfer zu fallen. Es gibt überhaupt keinen legitimen Grund, Menschen in Deutschland von ihren Arbeits- oder Ausbildungsplätzen wegzuzerren und an den Hindukusch zu verfrachten, wo ihre Chancen auf ein menschenwürdiges Leben gegen Null tendieren. Eine solche Politik ist kaltherzig und inhuman.

Ich fordere die Bundes- und die bayerische Regierung auf, diesen Abschiebeflug zu stornieren und die Afghanen, die bereits in Abschiebehaft genommen wurden, umgehend freizulassen. Außerdem unterstütze ich die Proteste humanitär gesinnter Münchnerinnen und Münchner, die für kommenden Sonntag zu einer Demonstration gegen die Abschiebung aufrufen.

Demo 7.Februar, 14 Uhr ab Münchner Freiheit: https://www.facebook.com/karawane.munchen/posts/2847713895504357

Der Initiativkreis »Niedersächsische Erklärung« teilte am Dienstag zu den Äußerungen des niedersächsischen SPD-Innenministers Boris Pistorius mit:

Der Initiativkreis der Niedersächsischen Erklärung »Antifaschismus lässt sich nicht verbieten« kritisiert die neuen Äußerungen von Innenminister Pistorius, die Gemeinnützigkeit von Vereinen überprüfen zu wollen, als »AfD-Masche«. Mehr als 530 Personen und mehr als 260 Institutionen haben innerhalb von knapp zehn Tagen die Niedersächsische Erklärung unterzeichnet und damit ein klares Signal an den niedersächsischen Innenminister Pistorius gesendet. (…)

Die Auswirkungen dieser Politik zeigen sich an der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der AntifaschistInnen (VVN-BdA), der nach einer Erwähnung im bayrischen Verfassungsschutzbericht die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC und der Verein Campact verloren wegen politischer Äußerungen die Gemeinnützigkeit.

Vor zehn Tagen wurde die Niedersächsische Erklärung veröffentlicht und hat mittlerweile mehr als 1.000 Unterschriften. »Wir sind sehr beeindruckt und bewegt, dass so viele Menschen und Verbände die Erklärung unterzeichnet haben. Täglich erreichen uns weitere Unterschriften. Über alle Unterschiede hinweg wird das deutliche Zeichen gesetzt: Wir stehen solidarisch zusammen«, kommentiert Hansen das klare Signal aus der Zivilgesellschaft. (…)