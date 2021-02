Staatsblackbox

Bernd von Jutrczenka/dpa Gewaltenteilung heißt, letztlich den Staatsapparat vor lästigen Fragen zu schützen

Wer an Gewaltenteilung glaubt, muss streng genommen parlamentarische Untersuchungsausschüsse ablehnen: Entweder gilt die Unabhängigkeit von Exekutive, Legislative und Judikative – oder nicht. Das klingt lebensfremd, hat aber praktische Folgen wie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwoch: Es bestätigt im Fall des Attentats auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016 dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dass es keine V-Mannführer aussagen lassen muss. In anderen Fällen wurde das gestattet, hier aber gehe das »Staatswohl« dem Aufklärungsinteresse vor.

Das ist exemplarisch. Erstens demonstriert das Schicksal des seit 2018 arbeitenden Ausschusses, dass Gewaltenteilung heißt, letztlich den Staatsapparat vor lästigen Fragen zu schützen. Das Prinzip stammt aus dem Absolutismus und fußt darauf, dass der Untertan gegenüber der Obrigkeit beschränkt zu sein hat. Parlamente haben daher ein Recht auf Untersuchung, aber nicht auf Auskunft. In letzter Instanz rettet die Rechtsprechung den Staatsapparat. Wittert der Unbotmäßigkeit, hat er stets noch die Justiz. Es gilt der Satz des damaligen Geheimdienstkoordinators im Bundeskanzleramt, des Rechtsradikalenhelfers und Wirecard-Lobbyisten Klaus-Dieter Fritsche vor dem NSU-Untersuchungsausschuss 2012: »Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.« Denn der Apparat macht keinen Skandal, der ist die Frage danach. Das Parlament denkt, die Exekutive lenkt.

Zweitens: Selten haben Behörden so gelogen oder sich verweigert wie gegenüber diesem Untersuchungsausschuss. Es begann mit der Unwahrheit des damaligen, ebenfalls allem Rechten zuneigenden Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der seit Dezember 2016 behauptet, es gehe um einen »reinen Polizeifall«, nicht um Geheimdienste. Schlecht, wenn V-Leute und ihre Führer das widerlegen können. Außerdem: Woher wusste Pegida-Häuptling Lutz Bachmann am Attentatsabend von einem tunesischen Täter? Ein Berliner AfD-Polizist stach Akteninhalte durch. Na und? Der inzwischen gefeuerte Verfassungsschutzchef von Mecklenburg-Vorpommern wusste im November 2020 bei seiner Aussage nichts mehr von dem, was er gewusst hatte. Eine Alibiveranstaltung?

Nicht ganz. Untersuchungsausschüsse können die Lage verdeutlichen und sind deswegen ein wichtiges politisches Kampffeld. Aber der Wunsch Martina Renners, der Linke-Obfrau in diesem Ausschuss, es dürfe keine »Blackbox« exekutiven Handelns geben, wird sich nicht erfüllen. Nicht wegen Vorrang des Staatswohls, sondern wegen des Vorrangs solcher Figuren wie Fritsche, Maaßen und ihrer Seilschaften. Das Aufklärungsverbot letzter Instanz begünstigt regelmäßig staatlich geschützte rechte Demokratie- und Parlamentsfeindschaft, so wie das Bankgeheimnis der organisierten Kriminalität jeder Art »Steueroasen« schafft.