UN-Bericht: Folter in Afghanistan

Kabul. Die UN-Mission in Afghanistan (UNAMA) hat erneut Folter in staatlichen Haftanstalten angeprangert. Für den am Mittwoch veröffentlichten Bericht hatte die UNAMA gemeinsam mit dem UN-Büro für Menschenrechte Hunderte Insassen in afghanischen Gefängnissen befragt, die wegen Terrorismus oder sicherheitsrelevanter Straftaten festgehalten werden. Insgesamt schlechter schneiden Haftanstalten der afghanischen Polizei und Sicherheitskräfte ab. Weniger Vorwürfe der Folter gab es laut Bericht in Gefängnissen des Inlandsgeheimdienstes. Von fast einem Drittel der Befragten kamen demnach »glaubhafte und verlässliche Schilderungen, Folter und Misshandlung erlebt zu haben«. (dpa/jW)