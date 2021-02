Neue Space-X-Rakete wieder explodiert

Washington. Erneuter Rückschlag für die Mars-Ambitionen des Milliardärs Elon Musk: Ein zweites Mal ist ein Prototyp einer neuen Rakete von Musks Unternehmen Space-X bei der Landung explodiert. Die »Starship SN 9« prallte am Dienstag auf den Boden und ging in Flammen auf. Auf lange Sicht will Space-X mit den Starship-Raketen Reisen zum Mars ermöglichen. »Wir müssen an der Landung noch ein bisschen arbeiten«, konstatierte der Unternehmensvertreter John Insprucker in einer Onlineübertragung nach dem erneuten Fehlschlag. Erst im Dezember war eine Starship-Rakete – die SN 8 – beim Landemanöver in Flammen aufgegangen. (AFP/jW)