Erdogan bezeichnet Studenten als Terroristen

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Studenten im Zusammenhang mit Protesten an der Bogazici-Universität in Istanbul erneut scharf angegriffen. Die Jugendlichen seien »Mitglieder von Terrororganisationen«, sagte Erdogan am Mittwoch in einer Videoansprache sichtlich verärgert zu Mitgliedern seiner Regierungspartei AKP. Sie besäßen keine nationalen und moralischen Werte der Türkei. Er nannte die Studenten »Terroristen« und warf ihnen vor, das Büro des Rektors besetzen zu wollen. Man werde niemals zulassen, dass in der Türkei Terroristen herrschten – und das Nötige tun, sagte Erdogan. »Dieses Land wird keinen Gezi-Aufstand mehr erleben, und es auch nicht zulassen.« (dpa/jW)