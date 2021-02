»New START«: NATO sieht kein Entspannungssignal

Brüssel. Die NATO-Staaten werten die fünfjährige Verlängerung des Rüstungskontrollvertrags »New START« nicht als Zeichen der Entspannung in den Beziehungen zu Russland. Die NATO sei sich weiter vollkommen im klaren darüber, welche Herausforderung Russland darstelle, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Man werde sich weiter in enger Abstimmung mit den »aggressiven Handlungen« Russlands befassen, die eine »Bedrohung für die euro-atlantische Sicherheit« bedeuteten. Der vom neuen US-Präsidenten Joseph Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin verlängerte »New START«-Vertrag wäre in dieser Woche ausgelaufen. Das am 5. Februar 2011 in Kraft getretene Abkommen begrenzt die Nukleararsenale der beiden Staaten auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. (dpa/jW)