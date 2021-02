Pflug und Schwert

Christian-Ditsch.de Landwirte protestieren in Berlins Innenstadt gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung (26.1.2021)

Die ganze letzte Woche über blockierten rund 150 Landwirte mit ihren langsam fahrenden Traktoren den Verkehr in der Berliner Innenstadt. Angesichts der auf ihrem Rücken ausgetragenen Preiskämpfe monopolistischer Discounter verlangen Bauern Regelungen für kostendeckende Preise ihrer Erzeugnisse. Die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch, Milch und Getreide müsse zu mindestens 80 Prozent aus deutscher Urproduktion erfolgen, fordert die gemeinsam mit den »Freien Bauern« an den Protesten beteiligte Bewegung »Land schafft Verbindung – das Original«.

Auf vielen Traktoren wehten schwarze Fahnen mit einem weißen Pflug und roten Schwert. Irritiert darüber zeigte sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Auf einer Diskussion mit protestierenden Landwirten am Mittwoch vergangener Woche – dem internationalen Holocaustgedenktag – bezeichnete die Ministerin die Verwendung dieses Symbols einer »gewaltbereiten völkischen Bewegung« als »hochproblematisch«. Auch Politiker der Grünen sowie der Umweltschutzorganisationen BUND und NABU nannten – bei allem Verständnis für das Anliegen der Bauern – das als Landvolkfahne bekannte schwarze Banner »inakzeptabel«. Der größte Bauernverband (DBV), der nicht zu den Berliner Protesten aufgerufen hatte, bekräftigte seine Ablehnung der Fahne. Die wird von einer »Basis-Bauern-Bewegung«, die sich an den Berliner Protesten beteiligt hat, auch auf Facebook als Zeichen verwendet.

Die Landvolkfahne war das Symbol einer völkisch-antisemitischen Bauernbewegung, die sich Ende der 1920er Jahre in Schleswig-Holstein gegen hohe Steuern und billige Getreideimporte aus dem Ausland wehrte. Auf großen Demonstrationen im Jahr 1928 folgten Steuerboykott und Angriffe gegen Gerichtsvollzieher, um Pfändungen und Zwangsversteigerungen von Höfen zu verhindern. Schließlich detonierten 1929 Bomben in Landrats- und Finanzämtern, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Der Schriftsteller Hans Fallada hat die damaligen Ereignisse in seinem 1931 erschienenen Zeitroman »Bauern, Bonzen und Bomben«, verarbeitet.

Seit 2019 ist die schwarze Landvolkfahne wieder häufiger bei Bauerndemonstrationen zu sehen. Zum Eklat kam es im Juni 2020, als Landwirte mit 330 beleuchteten Schleppern auf einem Feld in Nordfriesland die Landvolkfahne nachbildeten. Die Verwendung dieses Symbols sei »nicht tolerierbar«, erklärte der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Werner Schwarz, damals. Befürworter der Fahnen weisen den Vorwurf des »Rechtsextremismus« zurück.

Landwirt und Historiker Reinhard Jung vom Zusammenschluss der vor allem in Brandenburg starken »Freien Bauern« warf Kritikern im Gespräch mit dem Fachportal top agrar online »mangelnde historische Kenntnisse« vor. Die Landvolkbewegung habe sich nicht von den Nazis vereinnahmen lassen, behauptete Jung. Tatsächlich hatte der aufgrund von Bombenanschlägen inhaftierte Bauernführer Claus Heim 1931 mit den Worten, »Lieber gehe ich ins Zuchthaus, als für euch in den Reichstag«, ein Angebot der Nazis zur Kandidatur auf ihrer Liste abgelehnt. Das entsprang einer allgemeinen Abneigung des Nationalrevolutionärs Heim – für dessen Freilassung sich auch die KPD einsetzte – gegen Parteipolitik und den von ihm als »Schwätzer« angesehenen Hitler.

Doch was die Landvolkbewegung mit ihrer Agitation gegen die als »Judenrepublik« geschmähte Weimarer Republik gesät hatte, erntete die Nazipartei. Schon bei den Reichstagswahlen im September 1930 gewann die NSDAP in Schleswig-Holstein mit 27 Prozent mehr Stimmen als in irgendeiner anderen Reichsprovinz, im Juli 1932 erreichte sie hier bereits 51 Prozent der Stimmen.