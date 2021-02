Nachschlag: Namenlose Katastrophe

Patrick Orth/ WDR Armin will auch ohne Menschheit autark leben – mit Pferd, einer Ziege und Geflügelzucht (»In my Room«)

Hurra, die Welt geht unter – oder? Was wäre, wenn man als einziger überlebt? Ein klassischer Endzeitplot, der schon vielfach durchgespielt wurde. Ein Atomkrieg, eine Invasion von Außerirdischen, eine schlimme Seuche (schlimmer als Covid-19). In diesem Falle fehlt der äußere Anlass allerdings: Armin, Kameramann und Partygänger, erwacht und stellt fest, dass alle anderen weg sind. Warum, wird nicht geklärt. Auch die Komplikationen, die sich durch das Verschwinden der Menschheit ergeben könnten – wann explodieren die ersten AKW, ohne Bedienpersonal? – werden nicht thematisiert. Und ganz alleine bleibt Armin nicht, eine weitere Überlebende, die letzte Frau der Welt sozusagen, gesellt sich temporär zu ihm – dem letzten Mann. Spannend zu sehen, wie sich die Natur die ehemalige Zivilisation zurückholt. Übrigens: Wer das einmal in echt erleben möchte, muss nur in den Osten fahren. Dort gab und gibt es das: Fast alle verschwinden, die Wölfe kehren zurück. Diese Katastrophe heißt Kapitalismus. (sc)