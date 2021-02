Frierend über harschen Schnee

Geh’ ich um unseren Wandersee

Und mir ist so ahnungsvoll

Wie ich steh’ und um mich seh’

*

Zu meinen Füßen

Bedeckt mit Schnee

Liegt totgefroren eine Kräh’

Die ich mir aus der Näh’ beseh’

*

Ihr Körper starr und steif

Ihr Federkleid erhellt von Reif

Ihr Blick so leer und so verwaist

Ihr Schnabel so stumm und zugeeist

*

Mein Schatz, mein Herz, mein inneres Leid

Ich sah dich heut’ tot im Scheidekleid

Mein Seelchen du, mein Unverstand

Ich hielt dich noch einmal in meiner Hand

*

Sanft, wie man es frierend nur kann

Nehm’ ich mich des toten Körpers an

Er ist so leicht, so jung, so kalt

Und immer noch schön von Gestalt

*

Der Anblick bringt mich ins Wanken

Ich knie’ nieder voll trüber Gedanken

Verweile grollend für Minuten ganz still

Weil man es ja nicht wahrhaben will

Wahrhaben will

*

Erst wenn die Kälte am größten ist

Beginnt sich der Kelch neu zu füll’n

Und was du längst verloren glaubst

Zuckt wieder warm in der Hand

*

Erst wenn das Rad zum Stillstand kommt

Kann das Rad sich wieder drehn

Wo du im tiefsten Tale bist

*

Kann jeder Schritt nur noch aufwärts gehn

*

Am rechten Fuß der toten Kräh’

Ein Ring erstrahlt mit Feuerglanz

Sein Funkeln gewinnt an Größe und Höh’

Wird Sternenpracht, wird Wirbeltanz

*

Ich leg’ den toten Vogel nieder

Und hab’ von Sehnsucht getrieben

Den Namen der Liebsten wieder

In den Schnee geschrieben

*

Mein Schatz, mein Herz, mein inneres Leid

Ich sah dich heut’ tot im farblosen Kleid

Mein Seelchen du, mein Unverstand

Ich hielt dich noch kurz in meiner Hand

*

Was mich dann hinfortgezogen hat

Wie ich noch einmal seh’ zur Kräh’

Da ist der Ring am Fuß der schönen Fee

Erloschen, verglüht und matt

Erloschen,

Verglüht

Und matt