Verzweifelte Profiteure

imago images/snapshot Pflegesektor: Konkurrierende Unternehmerverbände clinchen untereinander um Tarifregelungen für Beschäftigte

Die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens treibt skurrile Blüten. So möchte der »Arbeitgeberverband Pflege« laut FAZ der Gewerkschaft Verdi die Tariffähigkeit absprechen lassen. Solche Verfahren werden sonst nur gegen Pseudogewerkschaften geführt, mit denen Unternehmen Gefälligkeitstarifverträge unterschreiben, um wirkliche Tarifregelungen zu vermeiden. Der fast zwei Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaft Verdi verbieten zu wollen, für die Altenpflege einen Tarifvertrag abzuschließen, zeugt von einer gewissen Unverfrorenheit. Oder auch von Verzweiflung. Denn die kommerziellen Träger, die sich auf dem »Pflegemarkt« ein goldenes Näschen verdienen, fürchten um ihr auf Niedriglöhnen und miserablen Arbeitsbedingungen basierendes Geschäftsmodell.

Anlass ist die Auseinandersetzung um einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege, der den schlimmsten Auswüchsen des Lohndumpings einen Riegel vorschieben soll. Vorangetrieben wird das Projekt von Verdi gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP), in der sich die Arbeiterwohlfahrt und andere Träger zusammengefunden haben. Beide Seiten haben sich in einem langwierigen Verfahren – in das auch die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie einbezogen waren – auf tarifvertragliche Mindestbedingungen geeinigt. Gegenüber dem bislang geltenden Pflegemindestlohn bedeutet die Einigung eine Erhöhung um etwa 25 Prozent. Bis 2023 sollen Hilfs- und Fachkräfte dann mindestens zwischen 14,40 und 18,75 Euro pro Stunde verdienen. Das ist für diese harte und verantwortungsvolle Tätigkeit immer noch nicht allzu viel. Für die privaten Pflegekonzerne stammt der Plan dennoch aus Luzifers Reich. Sie wollen unbedingt verhindern, dass der Tarifvertrag wie geplant zum 1. August auf die gesamte Altenpflege ausgedehnt wird.

Es sei »nicht bekannt, dass Verdi in der Pflegebranche zu irgendeinem Zeitpunkt einen Tarifabschluss durch gewerkschaftlichen Druck durchgesetzt hätte«, zitiert die FAZ aus der Begründung des Antrags gegen Verdi – freilich ohne die Gewerkschaft um eine Stellungnahme zu bitten. Hätte die »Zeitung für Deutschland« ein wenig recherchiert, wären ihr sicher einige erfolgreiche Tarifkämpfe in der Altenpflege aufgefallen. Zumindest sollte sie doch mitbekommen haben, dass Verdi im Oktober für die rund 70.000 Beschäftigten kommunaler Pflegeeinrichtungen einen Tarifabschluss erzielt hat, der Pflegekräften teilweise gut zehn Prozent mehr Geld beschert.

Fakt ist allerdings – und genau hier liegt das Problem –, dass nur fünf Prozent der Pflegeeinrichtungen vom Staat betrieben werden. Fast die Hälfte ist in der Hand oftmals großer privater Konzerne. Die wenigsten von ihnen halten sich an Tarifverträge. Ein flächendeckender Tarifvertrag würde die Gewinnmaximierung zumindest etwas bremsen. Das ist im Sinne der Beschäftigten, der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen dringend nötig – mindestens.