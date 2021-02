Tarifvertrag Altenpflege vereinbart

Christian-Ditsch.de Protestaktion von Pflegemitarbeitern am 12. Mai 2020 in Berlin

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) haben sich auf den endgültigen Inhalt des Tarifvertrags über Mindestbedingungen in der Altenpflege verständigt. Dieser soll nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz zum 1. August 2021 auf die gesamte Branche übertragen werden, wie Verdi in einer Mitteilung am Montag schrieb. Die Mindestentgelte für alle Pflegepersonen in der Branche sollen demnach im Vergleich zum aktuell geltenden Pflegemindestlohn in vier Schritten deutlich ansteigen.

Vorausgegangen waren der Mitteilung zufolge intensive Verhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien sowie die im Arbeitnehmerentsendegesetz vorgesehenen Anhörungen der großen kirchlichen Träger Diakonie und Caritas. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler wird mit den Worten zitiert: »Die Zeit drängt. Wie groß der Personalnotstand ist, hat sich gerade auch in der Pandemie bitter gezeigt.« Überall würden dringend Beschäftigte für die Altenpflege gesucht. Aber »diese gewinnt und hält man nur mit guten Arbeitsbedingungen. Ein bundesweit geltender Tarifvertrag mit rechtlich verbindlichen Mindestbedingungen sichert das Lohnniveau nach unten ab und schützt letztendlich auch die Arbeitgeber vor einem ruinösen Wettbewerb«, so Bühler.

BVAP-Vorstandssprecher Gero Kettler sieht in der Tarifeinigung ein »positives Signal für die gesamte Branche«. Allerdings sei nun »die Politik am Zug, die Refinanzierung sicherzustellen«. Kettler mahnte der Mitteilung zufolge »dringend eine grundlegende Reform in Finanzierung in der Pflege« an, denn »die finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen muss so schnell wie möglich sicher begrenzt werden«.

Im einzelnen sehe der Tarifvertrag vor, die Mindeststundenentgelte für alle Pflegepersonen in der Altenpflege im Vergleich zum aktuell geltenden Pflegemindestlohn in vier Schritten ab dem 1. August 2021 bis zum 1. Juni 2023 deutlich zu erhöhen und die Schlechterstellung der Beschäftigten in Ostdeutschland vorzeitig zu beenden. Dabei soll eine Steigerung gegenüber dem bisherigen Pflegemindestlohn von insgesamt 25 Prozent herauskommen. Pflegepersonen in der Altenpflege haben zudem künftig Anspruch auf mindestens 28 Urlaubstage pro Jahr und ein zusätzliches Urlaubsgeld von mindestens 500 Euro.

Wie Verdi in der Mitteilung betonte, regele der Tarifvertrag Mindestbedingungen in der Altenpflege. Bereits geltende bessere Regelungen blieben davon unberührt und würden auch weiterhin möglich sein. (jW)