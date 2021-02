Teilhabe durch Digitalisierung gefährdet

Berlin. Rund einem Sechstel der Deutschen schreitet die Digitalisierung in der Coronakrise zu schnell voran. In einer am Montag veröffentlichten repräsentativen Umfrage gaben 16 Prozent außerdem an, die Digitalisierung als »Gefahr« zu empfinden, wie der Deutsche Caritasverband erklärte. Dessen Präsident Peter Neher sagte, ohne Zugang zu digitalen Medien und Angeboten gebe es keine Teilhabe. Neher forderte, Kindern im Homeschooling Computer zur Verfügung zu stellen und auch Senioreneinrichtungen flächendeckend mit WLAN auszustatten. (AFP/jW)