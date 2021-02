500 Millionen Liter Bier weniger verkauft

Wiesbaden. Historisches Tief beim Bierabsatz: Abgesagte Großveranstaltungen haben die deutschen Brauereien in der Coronakrise getroffen. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, wurden 2020 insgesamt 508,2 Millionen Liter weniger als im Jahr zuvor abgesetzt. Der Deutsche Brauer-Bund erklärte, die Lage sei »dramatisch und in der Nachkriegszeit ohne Beispiel«. Hauptgeschäftsführer Holger Eichele sagte: »Wir sprechen von Betrieben, die sich oft schon seit Generationen im Familienbesitz befinden, die Weltkriege, Wirtschafts- und Währungskrisen überstanden haben – und nun völlig unverschuldet vor dem Aus stehen, weil sämtliche Rücklagen aufgebraucht sind.« Die Unternehmen bräuchten dringend Hilfe und eine Perspektive. (AFP/jW)