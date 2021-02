Bundestagswahl: CSU ohne eigenes Programm

München. Die CSU verzichtet für den Bundestagswahlkampf auf ein eigenständiges Wahlprogramm. Der Parteivorstand habe die Weichen für das gemeinsame mit der Schwesterpartei CDU gestellt, kündigte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Montag in München an. Er werde das gemeinsame Programm mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erarbeiten. Unter ihrem damaligen Chef Horst Seehofer hatte die CSU vor der Bundestagswahl vor vier Jahren noch zusätzlich einen eigenständigen »Bayernplan« als Wahlprogramm vorgelegt. (AFP/jW)