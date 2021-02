Bundeswehr: Sanitätskräfte für Portugal

Berlin. Die Bundeswehr wird nach einer Entscheidung des Verteidigungsministeriums am Mittwoch Unterstützungskräfte in das von der Coronapandemie besonders stark betroffene Portugal schicken. Es sei geplant, dem EU-Mitgliedstaat 26 Sanitätskräfte sowie 150 Feldkrankenbetten und insgesamt 50 Beatmungsgeräte zu stellen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag den Obleuten im Bundestag mit. Die Hilfe solle in einem Krankenhaus erfolgen. Portugal selbst hat sich zur Eindämmung der Pandemie abgeriegelt. Seit Sonntag ist die Ein- und Ausreise ohne triftigen Grund untersagt. (dpa/jW)