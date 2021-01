imago/ZUMA Press/Montage jW

The economy, stupid!

Zu jW vom 27.1.: »Riss im Stoffwechsel«

Die Entstehung ökologischen Denkens verliert sich im Nebel der Ur- und Frühgeschichte, da der Mensch sonst nicht überlebt hätte. (…) Im Jahr 1866 definierte Ernst Haeckel den Begriff »Ökologie« für sein System der »Tierkunde«, worin Homo sapiens lediglich von seiner animalischen Seite her integriert war. In der Folge waren in Deutschland Fachleute wie Friedrich Dahl, Paul Hesse, August Thienemann, Fritz Schwerdtfeger und Hans Joachim Müller an der Entwicklung der Ökologie beteiligt. Karl Marx kommt das große Verdienst zu, die schon im 19. Jahrhundert weit gediehenen Erkenntnisse über ökologische Erscheinungen in der »wilden« Natur in Analogie für die menschliche Gesellschaft angewendet zu haben. Er hat also gefragt, was die Grundlage der Gesellschaft ist, das mit gesellschaftlicher Produktion beantwortet und folgerichtig deren Basis in den Wechselbeziehungen mit der Natur inklusive der Arbeitskraft der Menschen gefunden. Er hat damit nicht die Ökologie zu einer Wissenschaft entwickelt, sondern die Ökonomie. John Bellamy Fosters Behauptung, dass »Sozialisten die Ökologie überhaupt erst entwickelt« hätten, zeigt nur die herrschende Begriffsverwirrung. Sie lenkt wunderbar ab von der entscheidenden Rolle, die die Ökonomie für die Gesellschaft spielt. Unter der sonnenblumensäuselnden Dunstglocke einer »Ökologie« lässt sich daher wunderbar ein stramm neoliberales und imperialistisches Wirtschaftsprogramm fahren. Die sogenannte ökologische Krise ist somit in Wahrheit eine ökonomische Krise in der Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur, darunter der animalischen menschlichen Natur. Dafür bringt Foster einige Beispiele. Wenn man an dieser Krise etwas ändern will, muss man an der gesellschaftlichen Produktion ansetzen.

Michael Wallaschek, Halle (Saale)

Zusammenarbeiten

Zu jW vom 26.1.: »Elitär im Onlinechat«

Ich empfinde den Artikel über das »Weltwirtschaftsforum« als ein wenig schnöselig. Probleme wie Umweltkatastrophe, soziale Schere, Unilateralismus, Coronapandemie und wirtschaftliche Krisen sind schließlich keine Erfindung, und es macht Eliten nicht zu verabscheuungswürdigen Cliquen, wenn sie sich ihrer bewusst werden. Die sozialen Unruhen infolge der Pandemie lehren nicht nur die kapitalistischen Eliten das Fürchten, sondern stellen aktuell auch eine Gefahr für jeden gesellschaftlichen Fortschritt dar. Oder kann mir jemand sagen, was an den von Rechten initiierten Krawallen in den USA, den Niederlanden, in Deutschland hoffnungsfroh stimmt? Eine wirkliche Kritik sollte an den vorgeschlagenen Lösungen ansetzen, denn dabei stößt man schnell darauf, dass das kapitalistische Gesellschaftssystem als Verursacher dieser Krisen nicht als Lösung taugt. Es nervt außerdem, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping umstandslos mit den Vertretern der imperialistischen Länder in einen Sack gesteckt wird. Xi betonte, dass internationale Angelegenheiten durch Konsultationen angegangen werden müssten und die Zukunft der Welt von allen, die zusammenarbeiten, entschieden werde. Was soll daran falsch sein?

Josef Witte, Hefei/China (Onlinekommentar)

Wahrheit verbreiten

Zu jW vom 27.1.: »ATTAC gegen Erzeugung von Feindbildern«

Die Stellungnahme von ATTAC »Nein zu Rassismus, Antisemitismus, Feindbildproduktion und Geschichtsklitterung« ist zeitgemäß, notwendig und mutig, um die sich zuspitzende Lage zu verdeutlichen. Während sich die Partei Die Linke nicht zum ersten Mal über ihre friedenspolitischen Positionen streitet, tritt ATTAC mit Verantwortung und Parteinahme (…) an die Öffentlichkeit. (…) In der Erklärung wird deutliche Kritik an der verschärften Feindbildproduktion von NATO/EU vor allem gegen Russland und China geübt. Die Geschichte, beim Feindbild Russland kann man seine Entstehung 500 Jahre zurückverfolgen, beweist hinlänglich, dass Feindbilder militärische Aggressionen begleiten und diesen vorangehen. (…) Die leicht durchschaubare Inszenierung des Falles Alexej Nawalny durch Politik und Medien soll das westliche Feindbild vom »barbarischen, asiatischen Russen« in der Person des russischen Präsidenten Wladimir Putin befördern. Selbst die Vorsitzende der Partei Die Linke schreckt davor nicht zurück. ATTAC wendet sich auch gegen die Geschichtsfälschung als Teil der Erzeugung von Feindbildern. Die Resolution des EU-Parlaments vom 19. September 2019 behauptet bekanntlich, erst mit dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt seien die »Weichen für den Zweiten Weltkrieg« gestellt worden. Diese dreiste Lüge ist sind kaum zu überbieten, oder doch? In Vorbereitung des 80. Jahrestages des Überfalls auf die UdSSR durch das faschistische Deutschland bleibt es unsere Aufgabe, zur Verbreitung der Wahrheit um die Geschehnisse beizutragen. Wir, die Rotfuchs-Regionalgruppe Leipzig, stehen solidarisch an der Seite von ATTAC, damit das Bundesverfassungsgericht positiv über die Rückgabe der Gemeinnützigkeit an das globalisierungskritische Netzwerk entscheidet.

Edmund Peltzer, per E-Mail

Kreative Lösung

Zu jW vom 15.1.: »Finales Schaulaufen«

Was Politiker wie Friedrich Merz (CDU) als »Neidsteuer auf höhere Einkommen« zu diffamieren versuchen, schreit nach Begriffsklärung. Gewiss, Neid kann hier und da eine hässliche Regung sein – denken wir etwa an Eifersucht und deren zuweilen dramatische Folgen. Denken wir an gegenseitigen Neid von Kindern im Vorschulalter und daran, wie wir dem womöglich kreativ und konstruktiv begegnen können, erschließt sich hingegen als Lösungsperspektive: Gerechtigkeit. (…) Zu deren notwendiger Herstellung braucht es ganz dringend viel mehr und umfassendere »Neiddebatten« und viel mehr und viel wirksamere »Neidsteuern«! Es geht um Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit bedeutet tendenziell möglichst viel Gleichheit (…). Bitte mehr Neid, mehr Neiddebatten und vor allem endlich bessere Neidsteuern!

Bernhard May, Solingen