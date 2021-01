Kranker Mann am Bosporus?

Anatolian /REUTERS Hat nicht nur bei Pferden Probleme, sich im Sattel zu halten. Dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan versagen immer mehr seiner Mitstreiter die Gefolgschaft (hier noch als Ministerpräsident auf dem Gaul Cihan, 30.7.2003)

Die moderne Geschichte der Türkei war gekennzeichnet von innenpolitischen Krisen, in deren Folge es die Möglichkeit zu demokratischen Machtwechseln gegeben hatte. Dann haben stets die in den USA ausgebildeten Generäle mit wohlwollender Zustimmung der NATO geputscht, die unfähigen bürgerlichen Regierungen gestürzt und demokratische Kräfte, darunter die politische Linke und die Gewerkschaften, gewaltsam unterdrückt. Erst nach einiger Zeit, als die relative Stabilität – oder besser: die Friedhofsruhe – wiederhergestellt war, haben sie der alten und unfähigen bürgerlichen Elite den Weg zur Regierungsübernahme erneut freigemacht.

Am 12. September 1980 putschte das Militär zum dritten Mal seit Bestehen des Staates, nun unter General Kenan Evren, der sich nach der Machtübernahme für sieben Jahre zum Staatspräsidenten wählen ließ. Als der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Mai 1986 das Land besuchte, ließ er zur Freude des Putschisten Evren verlautbaren, dass die Demokratie dort Fortschritte mache, und plädierte für einen Beitritt der Türkei zu den Europäischen Gemeinschaften (EG), Vorläufer der Europäischen Union: Die Generäle hatten am 6. November 1983 Parlamentswahlen und die Rückkehr zur zivilen bürgerlichen Demokratie zugelassen.

Im Jahre 1994 wurde das Land durch eine schwere Währungskrise und Rezession erschüttert. Jahrzehntelanges Versagen sowohl der bürgerlichen Parteien als auch der Generäle, die elementaren Bedürfnisse der Bevölkerung auch nur annähernd zu befriedigen, ebnete den Weg für die konservativ islamischen Kräfte. Im März 1994 eroberte die Refah Partisi (RP, Wohlfahrtspartei), die zur ultraislamistischen Milli-Görüs-Bewegung gehörte, bei den Kommunalwahlen die Metropolen Istanbul und Ankara. Im Dezember 1995 wurde bei einer vorgezogenen Neuwahl die RP mit 21,4 Prozent der Stimmen stärkste Partei im Parlament. Neuer Regierungschef wurde Necmettin Erbakan, Gründer von Milli Görüs. Als er die Islamisierung der Türkei sowohl im innen- als auch im außenpolitischen Bereich einleitete, zwangen ihn die Generäle zum Rücktritt.

Am 3. November 2002 gewann die islamistische Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP, Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) die Parlamentswahlen. Ihr Parteivorsitzender Recep Tayyip Erdogan, lange Zeit stellvertretender Vorsitzender der RP, übernahm im März 2003 das Amt des Ministerpräsidenten. Er hatte aus der erzwungenen Demission von Erbakan seine Lehren gezogen und ließ von 2003 bis 2005 eine Reihe liberaler Reformpakete verabschieden. Sein Wirtschaftsreformprogramm führte zu einer spürbaren Verbesserung der ökonomischen Lage des Landes. In der deutschen Presse wurde die AKP sogar mit der CDU verglichen – aber man hatte den schlau taktierenden Erdogan nicht richtig eingeschätzt.

»Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind.« Diese Worte aus einem Gedicht rezitierte Erdogan in einer Rede im Jahr 1998. Damals war er noch Bürgermeister Istanbuls. Als er seine Position an der Staatsspitze gefestigt hatte, ersetzte er die säkularen kemalistischen Generäle einen nach dem anderen durch seine Anhänger. Er traute sich sogar, sie zur Rechenschaft zu ziehen und zu Haftstrafen verurteilen zu lassen, auch General Kenan Evren wurde 2014 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Niedergang Erdogans?

Am Abend des 15. Juli 2016 putschte ein kleiner Teils des Militärs. Dabei wurde nicht der Hauptsitz der Regierung und des Präsidenten bombardiert, sondern das Parlament und das Polizeihauptquartier, circa 250 Menschen wurden getötet, rund 2.000 verletzt. Der Aufstand wurde erwartungsgemäß niedergeschlagen. Das war der Vorwand, den Erdogan brauchte, um seine Gegner gnadenlos zu verfolgen. Er machte seinen einstigen Verbündeten Fethullah Gülen, einen in den USA lebenden Prediger, für die Ereignisse verantwortlich. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge, dass bis Ende November 2020 insgesamt 292.000 Menschen bei Einsätzen gegen die Gülen-Bewegung vorübergehend festgenommen und 96.000 verhaftet worden seien. 337 Menschen seien zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden, 60 weitere hätten Gefängnisstrafen zwischen sechs und knapp 17 Jahren erhalten.¹ Zudem wurden rund 150.000 Beamte entlassen, von Militär- über Polizeiangehörige bis hin zu Professoren und Richtern.²

Doch trotz aller Versuche, das Regime zu stabilisieren, könnten die goldenen Zeiten des politischen Islams in der Türkei und damit die von Erdogan vorbei sein. Von der anfänglichen Begeisterung seiner Anhänger ist nicht viel übriggeblieben, immer mehr Menschen sind mit dem autoritären Regierungsstil von Erdogan unzufrieden. Es wächst der Widerwille gegen seine Partei AKP und sogar gegen die kulturelle Dominanz des Islam. Selbst einige Führungsmitglieder und alte Kampfgefährten Erdogans haben die Partei inzwischen verlassen. So sind der frühere Ministerpräsident Ahmet Davutoglu und der langjährige Wirtschaftsminister Ali Babacan aus der AKP ausgetreten und haben eigene Parteien gegründet. Auch der frühere Staatspräsident Abdullah Gül, ehemals führender Funktionär der AKP, unterstützt jetzt die Opposition. Der Parlamentsabgeordnete und Vorsitzende der Menschenrechtskommission Mustafa Yeneroglu äußerte sich ungewöhnlich kritisch zur Politik Erdogans: »Ich konnte meinen Kindern nicht mehr ins Gesicht sehen, ohne mich zu schämen – deshalb bin ich aus der AKP ausgetreten. Wir haben es hier mit Machthabern zu tun, die völlig unkontrolliert und trunken von ihrer Macht jedes Unrecht begehen, um an der Macht festzuhalten.«³ Auch in der Wählergunst ist die AKP von einst 50 Prozent auf 30 Prozent in den jüngsten Umfragen abgesackt. Seit zwei Jahren kann sie nur noch im Bündnis mit den rechten Nationalisten regieren – und selbst dieses Bündnis erreicht in Umfragen aktuell keine Regierungsmehrheit mehr.⁴

Obwohl Erdogan Hunderte Gymnasien in religiöse Koranschulen umwandeln ließ, fallen immer mehr türkische Jugendliche vom Glauben ab. Der Anteil der islamisch konservativen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren hat sich laut einer Langzeitstudie des Meinungsforschungsinstituts Konda im letzten Jahrzehnt halbiert. »Selbst die Kinder frommer Familien fühlen sich nicht mehr zur islamischen Bewegung oder irgendeiner Form von Islamismus hingezogen.«⁵ Nur 20 Prozent der Jugendlichen schätzen sich als fromm ein. »Es gibt heute einen Trend zur Säkularisierung in der türkischen Gesellschaft. Viele Menschen fühlen sich abgestoßen von dem autoritären Regime, von seinen Unrechtstaten, der Korruption, dem Nepotismus. Und weil das Regime die Religion nutzt, um sein Tun zu rechtfertigen, führt der Widerwille gegen das Regime zu einem Widerwillen gegen die Religion selbst«, stellte der türkische Autor Mustafa Akyol fest, der in seinem Buch »Islam Without Ex­tremes« (Islam ohne Extreme) für einen liberalen Islam plädiert.⁶ Dieser neue säkulare Trend in Verbindung mit der allgegenwärtigen ökonomischen Krise wird Erdogan zur Gefahr.

Aufgrund der politischen Verfolgung und der ökonomischen Krise verlassen viele Fachleute das Land, Kapital fließt en masse ab. »Die größte Wirtschaftsnation im Nahen Osten leidet unter Arbeitslosigkeit (20 Prozent im Jahre 2020), einer extrem hohen zweistelligen Inflationsrate, hohen Importüberschüssen und Defiziten in der Leistungsbilanz. Staat und Betriebe haben sich in hohem Maße in fremder Währung verschuldet.« (FAZ, 17.11.2020) Keine Währung eines der Türkei ähnlichen Schwellenlandes hat sich so miserabel entwickelt wie die türkische Lira. Im Jahre 2020 hat sie mehr als ein Drittel ihres Wertes gegenüber Dollar und Euro verloren. In den letzten zwei Jahren verlor die Lira sage und schreibe 81 Prozent an Wert. Im Laufe des Jahres 2020 »flossen 7,6 Milliarden Dollar an Kapital ab. Die Staatsschulden in Fremdwährungen stiegen um 155 Prozent an.«⁷ Unter anderem wegen der Coronapandemie ist der Tourismus, einer der Hauptpfeiler der türkischen Wirtschaft, faktisch zum Erliegen gekommen.

Außenpolitische Ambitionen

Erdogan versucht die allgemeine innenpolitische Krise durch seine immer aggressivere Außenpolitik zu kaschieren. Nach dem Ende der Sowjetunion entstanden in Mittelasien und im Kaukasus unabhängige turkstämmige Staaten. Erdogan, dem außenpolitischen Ziel eines Neoosmanismus verpflichtet, sieht dort die Chance, sich als Führer der Turkvölker zu inszenieren. Die mittelasiatischen und kaukasischen Potentaten ignorierten aber bisher seine Ambitionen – eine erste außenpolitische Niederlage Erdogans.

Als Mohammed Mursi von der panislamistischen Muslimbruderschaft, die eng mit der AKP verbündet ist, bei den ersten freien Präsidentschaftswahlen Ägyptens im Juni 2012 zum Staatspräsidenten gewählt wurde, versuchte Erdogan dort an Einfluss zu gewinnen. Mursi wurde jedoch am 3. Juli 2013 nach tagelangen Massenprotesten gegen seine Politik durch einen Militärputsch unter der Führung des Militärratschefs General Abd Al-Fattah Al-Sisi abgesetzt und inhaftiert – die zweite außenpolitische Niederlage Erdogans, die noch lange nachwirkt.

In Libyen, das seit dem von einer NATO-Allianz erzwungenen Sturz von Muammar Al-Ghaddafi im Jahre 2011 zum Schauplatz militärisch ausgetragener geopolitischer Auseinandersetzungen geworden ist, will Erdogan ebenso mitmischen wie in Afghanistan, wo die türkische Armee im Rahmen des US-NATO-Einsatzes aktiv ist. Im Libyen-Konflikt haben türkische Drohnen, Luftabwehrsysteme und Söldner das Blatt gewendet und der zuvor bereits abgeschriebenen Tripolis-Regierung von Fajes Al-Sarradsch das Überleben zumindest vorläufig gesichert. Seitdem sind türkische Militärberater vor Ort. Erdogan hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, an der nordafrikanischen Küste einen militärischen Stützpunkt zu errichten, im Bereich der bewaffneten Drohnentechnik zu einem Marktführer aufzusteigen und seine Systeme an aufstrebende »Dritte-Welt-Länder« zu verkaufen.

Damit versucht die türkische Außenpolitik neue Akzente zu setzen, um im östlichen Mittelmeer hegemoniale Bestrebungen zu realisieren. Es ist mehr als deutlich, dass die Türkei dabei »in ihrer Außenpolitik zunehmend auf militärische Gewaltandrohungen« (FAZ, 16.12.2020) und sogar Gewaltanwendung setzt. Die FAZ beklagt, Ankara breche in Libyen »ständig das UN-Waffenembargo, das die EU mit ihrer Marinemission ›Irini‹ überwacht«. (12.12.2020) Da die Machtverhältnisse in Libyen zwischen dem nur in der Hauptstadt Tripolis herrschenden Sarradsch und dem in der Sowjetunion ausgebildeten General Khalifa Haftar, der »als Bollwerk gegen den politischen Islam« (SZ, 7.1.2021) auftritt, große Teile des Landes kontrolliert und von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und Frankreich unterstützt wird, noch nicht geklärt sind, kann von einem endgültigen Erfolg Erdogans bisher kaum gesprochen werden.

In Syrien hat die Türkei die Autonomiebestrebungen der kurdischen Bevölkerung mit Waffengewalt zunichte gemacht. Das weitere Ziel, die Regierung von Baschar Al-Assad zu stürzen, wurde von Russland vereitelt. Trotzdem fühlte sich Erdogan durch sein Engagement in Syrien und Libyen ermutigt, wegen vermuteter Erdgasvorkommen die Marine auszuschicken und dem NATO-Verbündeten und Konkurrenten Griechenland mit Krieg zu drohen. Die meisten EU-Länder reagierten moderat, Frankreich entsandte jedoch ebenfalls Kriegsschiffe, woraufhin Erdogan einen vorläufigen Rückzieher machte.

Erdogans Strategie funktioniert nach dem immer gleichen Muster. Er pokert hoch – aber wenn der Druck zu groß wird, lenkt er ein. Auf Drängen Griechenlands und Zyperns, aber auch Österreichs und Frankreichs haben die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 2020 Sanktionen gegen die Türkei beschlossen. Schon im Juli 2020 hatte die EU erklärt, »im Falle erneuter einseitiger Maßnahmen oder Provokationen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente und Optionen nutzen« (SZ, 9.12.2020) zu wollen. Vor allem die französische, die griechische und die österreichische Regierung drängten beim europäischen Rat auf einen robusteren Kurs. Sie wollten Sanktionen gegen zahlreiche Wirtschaftsbereiche verhängen, darunter den Energie-, den Banken- und den Tourismussektor. Erdogan hatte sich darüber so erregt, dass er im November 2020 Macron und Merkel zurief: »Ihr seid im wahrsten Sinne Faschisten, ihr seid im wahrsten Sinne ein Glied in der Nazikette.«⁸ Auch die USA haben Sanktionen verhängt, von denen unter anderem Direktoratspräsident Ismail Demir und drei seiner Mitarbeiter betroffen sind. Sie dürfen nicht mehr in die USA einreisen, ihre Vermögen werden eingefroren, und es dürfen keine US-Komponenten für Rüstungsgüter mehr in die Türkei geliefert werden.

Eingreifen in Berg-Karabach

Als Armenien und Aserbaidschan im Oktober 2020 wieder um Berg-Karabach kämpften, unterstützte die türkische Armee aktiv Aserbaidschan. Die armenische Regierung warf der Türkei vor, an den Gefechten direkt beteiligt zu sein. »Es gibt 150 hochrangige türkische Offiziere, die die Militäroperationen Aserbaidschans leiten«, sagte der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan am 4. Oktober 2020 in einer Ansprache an sein Volk: »Das Ausmaß der Offensive ist beispiellos.«⁹

Dieser von Aserbaidschan begonnene Krieg dauerte 44 Tage, in denen rund 5.000 Soldaten und 150 Zivilisten starben. Am 10. Dezember 2020 nahmen dann Erdogan und der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew in der Hauptstadt Baku an einer Militärparade teil und feierten ihren gemeinsamen »glorreichen Sieg«. Erdogan hob hervor, dass der Waffenstillstand nicht bedeute, dass der Kampf beendet sei. Sein Land werde auch weiter an der Seite Aserbaidschans stehen: »Heute ist der Tag, an dem die Seelen der Märtyrer von Karabach, Enver Paschas und aller Helden der ganzen türkischen Welt Frieden gefunden haben.«¹⁰ Bekanntlich war Enver Pascha maßgeblich verantwortlich für den Völkermord an den Armeniern 1915/16.

Längst stößt Erdogan mit seiner Außenpolitik an Grenzen. Infolge des aggressiven Kurses im östlichen Mittelmeerraum haben sich Griechenland, Zypern und Ägypten Frankreich angenähert, während Erdogan kaum Bündnispartner in der Region hat. Seit kurzem versucht er – zumindest rhetorisch – eine außenpolitische Kehrtwende. Dies wird jedoch von Kennern seiner Politik als Versuch angesehen, den Europäern Sand in die Augen zu streuen. Was tatsächlich immer noch Sache ist, machte erst kürzlich ein Abgeordneter der AKP deutlich: »Unser Gesetz ist die Scharia!«¹¹ Ob so die vom türkischen Präsidenten angedeutete Wende nach Europa gelingt, scheint zweifelhaft. Aber Erdogan ist und bleibt ein Machtpolitiker. Welche Lehren er aus seinen bisherigen innen- und außenpolitischen Misserfolgen zieht, wird die Zukunft zeigen.

