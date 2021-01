Opfer der Finanzkrise zwingen Hedgefonds in die Knie

Paul Weaver/imago images/ZUMA Wire Gamestop-Filiale in Selinsgrove, Pennsylvania

Einer der Kleinaktionäre, die in der vergangenen Woche den Kurs der Gamestop-Aktie in die Höhe trieben und damit u. a. den Hedgefonds Melvin Capital in Zahlungsschwierigkeiten gebracht hatten (siehe jW vom 30./31. Januar), veröffentlichte am Donnerstag abend unter dem Pseudonym ssauron einen offenen Brief im Internetforum Wallstreetbets, in dem er seine Motive erläutert:

Ich war ein junger Teenager als ich die Finanzkrise von 2008 erlebte. Ich erinnere mich lebhaft an die enormen Auswirkungen, die die rücksichtslosen Aktionen der Wall Street auf mein persönliches Leben und das Leben derer hatten, die mir nahestanden. Ich hatte Glück – meine Eltern waren umsichtig und ein wenig paranoid, und sie hatten ein paar Lebensmittelvorräte angelegt. Als die Krise unsere Familie traf, konnten wir unser kleines Haus behalten, aber wir lebten ein Jahr lang von Pfannkuchenmischungen, Milchpulver, Bohnen und Reis. Seitdem haben meine Eltern einen Lebensmittelvorrat angelegt, den sie immer auf dem neuesten Stand und frisch halten.

Diejenigen, die mir nahestehen, meine Freunde und meine weitere Familie, hatten nicht annähernd soviel Glück. Meine Tante zog bei uns ein und zahlte meiner Familie soviel Miete wie sie konnte, während sie versuchte, irgendeine Art von Arbeit zu finden. Wissen Sie, wie Tomatensuppe aus Ketchuptüten aus der Schulkantine schmeckt? Meine Freunde mussten es herausfinden. (…)

An Melvin Capital: Sie stehen für alles, was ich in dieser Zeit gehasst habe. Sie sind eine Firma, die Geld damit verdient, Unternehmen auszubeuten und Märkte und Medien zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Dass Sie existieren, ist eine bittere Erinnerung daran, dass diejenigen nicht bestraft wurden, die während der Krise von 2008 für soviel Unglück verantwortlich waren. Und die eklatante Missachtung des Gesetzes, die schon vor Monaten durch Ihre (für die Melvin-Anwälte da draußen: angeblichen) illegalen ungedeckten Leerverkäufe und in jüngerer Zeit durch Ihre obszöne Marktmanipulation nach Feierabend deutlich wurde, zeigt, dass Sie seit 2008 nichts gelernt haben. Und warum sollten Sie auch? Ihresgleichen wurden für schreckliche und illegale Finanzentscheidungen, die das Leben von Millionen negativ verändert haben, gerettet und belohnt.

Ich habe vor ein paar Tagen Aktien gekauft. Ich habe meine Ersparnisse in Gamestop gesteckt, meine Miete für diesen Monat mit meiner Kreditkarte bezahlt und mein Mietgeld in noch mehr Gamestop-Aktien gesteckt (was ich den Leuten hier bei Wallstreetbets nicht empfehlen würde). Und ich bleibe dabei. Das ist eine persönliche Angelegenheit für mich und Millionen andere. Sie können den Preis von Gamestop nach Feierabend auf 120 US-Dollar fallen lassen, ich werde trotzdem nicht damit aufhören. (…) Sie können jeden Sender der Mainstreammedien dazu bringen, uns zu verteufeln, es ist mir egal. Ich mache das so schmerzhaft wie möglich für Sie.

An CNBC (Wirtschaftsnachrichtensender in den USA, jW): Sie müssen einsehen, dass Ihre kurzfristigen Gewinne durch die Förderung der Agenda dieser Institutionen (Hedgefonds, jW) genau das sind – kurzfristig. Ihre Stammzuschauer werden bald zu alt sein, um sich dafür zu interessieren, und die Millionen von uns, nicht nur bei Wallstreetbets, sondern alle, die vom Crash von 2008 betroffen waren und jetzt Gamestop Aufmerksamkeit schenken, werden sich daran erinnern, wie Sie sich für die Firmen eingesetzt haben, die so viele von uns ruiniert haben, und wie Sie versucht haben, die kleinen Leute niederzureißen. (…)