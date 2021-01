Spitze der Finanzaufsicht muss Posten räumen

Kay Nietfeld/dpa Muss gehen: Felix Hufeld, Expräsident der Bafin

Der Bilanzskandal um den früheren Dax-Konzern Wirecard kostet den Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, den Job. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teilte am Freitag mit: »Die geplante organisatorische Reform der Bafin verbinden wir mit einem personellen Neuanfang.« Der Skandal um Wirecard habe offenbart, dass die deutsche Finanzaufsicht eine Reorganisation brauche, um ihre Aufsichtsfunktion effektiver erfüllen zu können. Scholz kündigte an, dass in der nächsten Woche die Ergebnisse einer Untersuchung der Bafin dazu präsentiert werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) untersteht dem Finanzministerium.

Neben Hufelds Weggang gibt es weitere personelle Konsequenzen: Auch Bafin-Vizepräsidentin Elisabeth Roegele verlässt ihren Posten. Sie habe mit Blick auf die Neuaufstellung der Behörde entschieden, ihr »Amt zur Verfügung zu stellen, um einen personellen Neuanfang zu ermöglichen«, hieß es in einer Mitteilung. Nach Informationen von dpa wurde dem Leiter der Wirtschaftsprüferaufsicht Apas, Ralf Bose, bereits am 13. Januar außerordentlich gekündigt. Das Ministerium und Hufeld hatten der Mitteilung vom Freitag zufolge gleichentags in einem gemeinsamen Gespräch die Lage erörtert. Man sei »einvernehmlich« zu dem Entschluss gekommen, dass es dafür neben organisatorischen Veränderungen auch einen personellen Neustart in der Bafin-Leitung geben sollte. Scholz bedankte sich bei Hufeld für sein großes Engagement an der Spitze der Behörde in den vergangenen acht Jahren.

Zum Wirecard-Skandal wurde auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestags eingesetzt. FDP-Obmann Florian Toncar sagte am Freitag: »Der Rückzug von Felix Hufeld war unvermeidbar.« Nicht das Fehlverhalten eines einzelnen Mitarbeiters, sondern gravierende Fehlbeurteilungen der Bafin im Fall Wirecard seien der Grund. Wirecard galt jahrelang als aufstrebendes Fintechunternehmen und war zwischenzeitlich sogar in den Dax aufgerückt. Allerdings wies der Konzern nach Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft seit 2015 Scheingewinne in Milliardenhöhe aus, ohne dass Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer etwas bemerkt hatten. In dem Zusammenhang gab es auch Geldwäschevorwürfe. Wirecard hat inzwischen Insolvenz angemeldet. (dpa/jW)