London will Handelspakt CPTPP beitreten

London. Großbritannien treibt den Abschluss neuer Handelsabkommen nach dem »Brexit« weiter voran. Am Montag werde die Regierung offiziell den Beitritt zum transpazifischen Handelsabkommen CPTPP beantragen, kündigte die britische Ministerin für internationalen Handel, Elizabeth Truss, am Sonnabend an. Premierminister Boris Johnson stellte den Briten »enorme wirtschaftliche Vorteile« in Aussicht. Dem CPTPP gehören bislang elf Staaten an, die zusammen für 13,5 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung stehen. Die 2018 geschaffene Handelszone umfasst unter anderem die Märkte Australiens, Kanadas, Chiles, Mexikos und Japans. (AFP/jW)