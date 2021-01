»Tiefe Unzufriedenheit« äußerte die EU-Kommission letzte Woche angesichts der Lieferengpässe beim Covid-19-Impfstoff von der britisch-schwedischen Firma Astra-Zeneca. Eine unangemessene Reaktion, schließlich ist das Serum verglichen mit seinen Konkurrenten von Biontech und Moderna ein Schnäppchen. Und noch dazu pflegeleicht, denn es muss nicht bei arktischen -70 Grad, sondern kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Den von Mutationen gebeutelten Briten ist es jedenfalls zu gönnen, dass sie vorrangig versorgt werden. »Darling, bringst du mir ein Bier aus der Küche? Und ’ne Covidspritze, wenn du so freundlich wärst, ich glaub’, da liegt noch eine im Butterfach.« – »Gerne, Abigail, in a minute. Wie wäre es außerdem mit einer erfrischenden Cucumber Soup?«:

Eine Salatgurke schälen und die Enden entfernen. In dünne Scheiben schneiden, salzen, zugedeckt stehen lassen und später den Gurkensaft abgießen. In einer Kasserolle 50 g Butter schmelzen lassen, Gurkenscheiben dazugeben und mit vier Tassen kräftiger Gemüsebouillon begießen. 15 Minuten kochen lassen, eventuell etwas Brühe nachgießen. Sauerampferblätter, ein wenig Salz und Cayennepfeffer dazugeben. Mit etwas angerührtem Reismehl binden. Eine Tasse Milch mit zwei Eidottern verrühren, Topf vom Feuer nehmen und die Milch-Eigelb-Mischung in die Suppe rühren. Den Saft einer kleinen halben Zitrone hinzufügen. Die Suppe mit Weißbrot servieren.

»Oh, George, diese Spritzen machen Appetit. Haben wir noch Fish and chips in the freeze?« – »I’m sorry, sweetheart, alles was ich finde, sind Makrelen mit Stachelbeersauce«:

Vier Makrelen säubern, Kopf abschneiden und gründlich waschen. Eine Tasse Weißwein mit einem TL Zucker, einem TL Salz, 12 zerdrückten Pfefferkörnern und einer halben Zwiebel mischen und die Fische bei ganz kleiner Temperatur in dem Sud gar ziehen lassen. Die Haut sollte dabei nicht aufplatzen. Auf einem währenddessen zubereiteten Kartoffelbreihügel anrichten. Für die Stachelbeersauce 750 g grüne Stachelbeeren aus dem Glas zusammen mit dem Saft einer halben Zitrone unter kräftigem Rühren mußig dünsten, evtl. pürieren. Mit jeweils einer Messerspitze Muskat und Piment sowie einigen Tropfen Sojasauce würzen und heiß servieren.

»A dessert, Abigail?«

Ambrosia creme:

Fünf Blatt weiße Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Ein TL rotes Gelatinepulver und zwei EL kaltes Wasser in einem kleinen Topf anrühren. Ca. 10 Minuten ausquellen lassen. 500 g Vollmilchjoghurt, 100 g Zucker, 1 Pck. Vanillinzucker und 3 EL Rum verrühren. 150 g Schlagsahne steif schlagen. Weiße Gelatine ausdrücken und zu der roten Gelatine in den Topf geben. Bei schwacher Hitze unter Rühren auflösen. 1 bis 2 EL Joghurtcreme zufügen, verrühren und unter die restliche Creme rühren. Sahne unter die Creme heben, in eine Schüssel füllen und ca. drei Stunden kühl stellen. Mit 65 g Hippenröllchen und 200 g Rumtopffrüchten aus dem Glas servieren.

»Darling, ich glaube, du mutierst!« – »Zu was, George?« – »Into a walrus.« – »Oh!«