Zur Einheit gespalten

Manchmal ist alles, was in der Politik zählt, das Image. Als der moderate Republikaner Abraham Lincoln am 6. November 1860 zum US-Präsidenten gewählt wird, hat er nicht vor, die Sklaverei abzuschaffen. Doch in den Südstaaten, wo Lincoln im Rufe eines radikalen Abolitionisten steht, brennen bei nicht wenigen Sklavenhaltern die Sicherungen durch. Noch bevor er sein Amt antritt, erklärt South Carolina unter Berufung auf die verletzte Ehre des Bundesstaates am 20. Dezember den Austritt aus der Union. In rascher Abfolge schließen sich Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana und zuletzt am 1. Februar Texas an. Am 4. Februar 1861 treten Vertreter der sieben Staaten in Montgomery (Alabama) zusammen. Ihr provisorischer Kongress endet mit der Gründung der Konföderierten Staaten vier Tage später. Auf beiden Seiten der gespaltenen Staaten von Amerika beginnt die Rüstung zum Bürgerkrieg.

Geteilt ...

Die Ereignisse hatten sich seit Jahrzehnten abgezeichnet. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen die Produktionsverhältnisse auseinanderzutreten. Im Norden kam es zu einer raschen Konzentration frühindustrieller Betriebe. Sie bedurften einer Infrastruktur im noch unerschlossenen Hinterland: Kanäle, Straßen, Schienen, die zu bauen sich letztlich nur der Staat leisten konnte. Der wiederum war – da er kaum Steuern erheben durfte – auf die Einnahmen aus Zöllen angewiesen, die zugleich die junge Industrie vor den billigen englischen Exporten schützten.

Konträr dagegen die Lage im Süden, wo sich dank des anhebenden Baumwollbooms eine Oligarchie sklavenhaltender Plantagenbesitzer herausbildete. Sie exportierten Landwirtschaftsprodukte und importierten Fertigwaren. Zölle waren dort ebenso verhasst wie die staatlichen Infrastrukturmaßnahmen, die damit finanziert wurden. Wie wichtig dieser Punkt war, zeigte sich noch in der »Cornerstone Speech« des Konföderierten-Vizepräsidenten Alexander H. Stephens, worin der berüchtigt gewordenen rassistischen Grundlegung des neuen Staates eine Erörterung der Finanz- und Zollpolitik voranging.

Noch problematischer war der inhärente Expansionsdrang des Südens. Ein Ende des Baumwollbooms war – der wachsenden Konkurrenz auf dem Weltmarkt und dem Auslaugen der Böden wegen – abzusehen. Der naheliegendste Weg zur Profitsteigerung war der Sklavenhandel. Die Großgrundbesitzer beuteten die Reproduktion ihrer Sklavenbevölkerung (im Jahre 1860 etwa 3,6 Millionen Menschen) aus, um diese selbst zum Handelsgut zu machen. Die Südstaaten mussten sich daher fortwährend neue Absatzmärkte für Sklaven erschließen, das heißt Gebiete, die deren Einsatz zuließen. Die Ausdehnung des Territoriums wurde zum »Lebensgesetz für die Sklavenstaaten« (Marx).

Die Nordstaaten drohten dadurch in eine dauerhafte Minderheitenposition gedrängt zu werden. Bereits mit dem Antrag Missouris 1819, als (sklavenhaltender) Staat aufgenommen zu werden, eskalierte die politische Lage. Der Kompromiss, der 1820 gefunden wurde, um die Widersprüche noch einmal zu überdecken, sah die Schaffung des freien Staates Maine als Ausgleich vor. Es war abzusehen, dass diese Lösung nicht von Dauer sein konnte. Als 1845 Texas als Sklavenstaat der Union beitrat, entbrannte der Konflikt von neuem. Mit dem Kansas-Nebraska Act von 1854, vorgelegt von den traditionell die Interessen der Plantagenbesitzer vertretenden Demokraten, wurde der Missouri-Kompromiss abgeschafft. Den im Gesetz genannten neu zu bildenden Staaten wurde die Sklavenfrage selbst überlassen. Die Folge war nicht nur die Gründung der Republikanischen Partei, sondern auch ein vorweggenommener Bürgerkrieg: Abolitionisten als auch Befürworter der Sklaverei begannen, Siedlertrecks nach Westens zu schicken, um dort die neue Regierung stellen zu können. Von 1854 bis 1859 fand zwischen ihnen ein ununterbrochener Kleinkrieg (»Bleeding Kansas«) statt.

Die Angst vor einem Sklavenaufstand begünstigte wachsenden Fanatismus und eine immer erratischere Politik im Süden. Berichte über radikale Abolitionisten wie John Brown, der mutig genug war, Sklaven mit Waffen zu versorgen, gossen Öl ins Feuer. Die Folgen waren paradox: Die eigentlich unangefochtenen Demokraten spalteten sich vor der Präsidentschaftswahl 1860 in einen moderaten Nord- und einen radikalen Südflügel, die jeweils eigene Kandidaten aufstellten und damit erst Lincolns Erfolg ermöglichten.

… und zusammengezwungen

Der Bürgerkrieg begann durch den Angriff der Südstaaten auf die Unionsfestung Fort Sumter in South Carolina am 12. April 1861. Als unmittelbares Ergebnis begannen sich die Fronten zu klären, Virginia, Arkansas, Tennessee und North Carolina traten den Konföderierten bei, die vier Sklavenhalterstaaten Missouri, Kentucky, Maryland und Delaware verblieben in der Union. Bis zum Frühjahr 1862 gelang es der Nordstaaten-Union, eine vollständige Seeblockade zu errichten. Die Südstaaten waren ökonomisch isoliert, der Wert ihrer Baumwollexporte sank von 202 Millionen Dollar (1860) auf vier Millionen Dollar (1862) herab. Als im April 1862 auch noch New Orleans, das größte Industriezentrum des Südens, erobert wurde, war der Krieg faktisch entschieden. Die folgenden blutigen Landschlachten, die heute noch von Tausenden US-Bürgern mit kindlich-naiver Begeisterung nachgespielt werden, zögerten das Unvermeidliche nur noch hinaus – bis zur Einnahme der Hauptstadt Richmond am 2. April 1865.

Über die hoffnungslos unterlegenen Konföderierten, die weniger als sechs Millionen freie Bürger hatten (Union: 23 Millionen), gibt es wenig zu berichten. Angeführt von Jefferson Davis als Präsidenten, brachten sie es nie zu einem richtigen Staatsgebilde und wollten es auch nie. Die Regierung durfte nicht einmal eine eigene Fiskalpolitik betreiben, Wahlen fanden nie statt, alles musste in Auseinandersetzung mit den Oligarchen ausgehandelt werden.

Interessanter war, was im Norden passierte. Durch die 1863 eingeführte Wehrpflicht kam die Masse der Bauernschaft, die sich zuvor noch als freie Siedler hatten fühlen können, erstmals mit dem Zentralstaat in Berührung. Bürgerrechte wurden aufgehoben, mit Hilfe von Allan Pinkerton und seiner Agentur ein Militärgeheimdienst aufgebaut. Aufstände von Immigranten und Arbeitern an der Ostküste im Juli 1863, die sich empörten, dass die Reichen sich von der Wehrpflicht freikaufen konnten, wurden niedergeschlagen. Auf brutale Weise schlossen sich die USA zu einer modernen kapitalistischen Nation mit staatlicher Obergewalt zusammen.

Den Schwarzen brachte der Krieg trotz der am 1. Januar 1863 verkündeten Emanzipation kaum eine Verbesserung ihrer Lage. Die Jim-Crow-Gesetze brachten sogar eine noch schärfere Rassentrennung als vor 1860 auf den Weg. Unmittelbar nach Ende des Krieges gründeten Konföderierten-Offiziere den terroristischen Ku Klux Klan. Da auch die Nord-Bourgeoisie kein Interesse an einer Landreform hatte und viele Südstaaten einen Arbeitszwang durchsetzten, blieben die Schwarzen de facto für lange Zeit weiter Sklaven. Bis heute sind die ehemaligen Konföderierten Staaten ein rassistisches Armenhaus.