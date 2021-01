Nachschlag: Seltene Fragen

imago/ITAR-TASS

»Alles, was uns stört, muss man mit Vorsicht, aber unbeirrt per Deportation entfernen.« Wer hat’s gesagt? Everybody’s Darling Alexej Nawalny. Immer noch wird dem Oppositionellen im Westen (fast) jeder mediale Teppich ausgerollt. Immerhin fragt sich nun der Deutschlandfunk: »Wofür steht er inhaltlich?« Üble, nationalistische Reden Nawalnys, gehalten vor russischen Faschisten, sind schnell gefunden, und auch sonst fällt das Zeugnis schlecht aus: Ein Macho sei er, autoritär obendrein, und wofür er politisch überhaupt stehe, sei nicht klar, so der Politologe Dmitri Oreschkin. Aber wir wären nicht bei einem deutschen Leitmedium, würden die Relativierungen nicht auf den Fuß folgen. Man täte Nawalny »vermutlich unrecht«, wolle man ihn nur anhand seiner früheren Aussagen beurteilen. Sprachlos lässt einen dann die Umkehrung der Schuldzuweisung zurück: »Ein Phänomen der russischen Realität« sei es laut DLF, »dass die liberal-demokratische Öffentlichkeit selten Fragen nach Nawalnys Vergangenheit stellt«. (mp)