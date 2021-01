Ein Leben auf der Flucht

Deutsche Fotothek‎, creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>/commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_pk_0000220_001_Portr%C3%A4ts,_Prof._(Max_%5E)_Pechstein,_(Johannes%5E)_Stroux,_Kraus,_Benedik,_Lederer,.jpg Zwei Romane für die Ewigkeit: Theodor Plievier

Mit historischem Abstand lässt sich sagen: Theodor Plievier hat zwei Romane geschrieben, die in ihrem Genre mit zu den besten gehören und wohl auch in 100 Jahren noch ihre Leser finden werden – den Antikriegsroman »Des Kaisers Kulis« (1930) über die deutsche Flotte im Ersten Weltkrieg und die Repression gegen die einfachen Marinesoldaten und das Zweite-Weltkriegs-Epos »Stalingrad« (1944/45).

Mit »Des Kaisers Kulis« hatte der zuvor mit See- und Abenteuergeschichten bekannt gewordene Autor, der 1914 zur Marine zwangseingezogen wurde und 1918 in Wilhelmshaven einem Soldatenrat angehörte, seine literarische Methode gefunden: eine Romanhandlung, eingebettet in eine zeithistorische Thematik, basierend auf persönlichem Erleben, Gesprächen mit Zeitzeugen und Dokumenten – ein sehr modernes Verfahren. Von der Literaturwissenschaft und weiten Kreisen des Feuilletons ist Plievier schnell der Stempel der Reportage- bzw. Dokumentarliteratur aufgedrückt worden. Die Schublade, in die man ihn unter anderem mit ­Willi Bredel und Ernst Ottwalt steckte, ist geräumig, die Unterschiede aber sind gewaltig. Man mag Bredels »Maschinenfabrik N. & K.« (1930) oder Ottwalts »Ruhe und Ordnung« (1929) noch heute mit großem Gewinn lesen. Aber im Gegensatz zu diesen beherrschte Plievier nicht nur souverän seinen Stoff, seine Texte wirken auch niemals vorderhand ideologisch.

»Des Kaisers Kulis«, in der Roten Fahne vorabgedruckt und später im Malik-Verlag erschienen, war ein Riesenerfolg, Plievier wurde zu einem der bekanntesten linken deutschen Schriftsteller. Aber der Erfolg mobilisierte auch die nationalkonservative Öffentlichkeit und die Faschisten. Plievier erhielt Drohbriefe, 1932 fand sich sein Name auf der im Völkischen Beobachter veröffentlichten Liste der »Repräsentanten einer dekadenten Niedergangsepoche«. Im selben Jahr ordnete der rechtsliberale Dresdner Oberbürgermeister und vormalige Reichsinnenminister Wilhelm Külz die Entfernung von »Des Kaisers Kulis« aus den städtischen Bibliotheken an.

Mochte die Reaktion in dem Autor nur einen weiteren »roten« Propagandisten erkennen, so war für Eingeweihte doch unübersehbar, dass Plievier sich nicht zu den Kommunisten zählte. Der 1892 geborene hatte vielmehr bereits in jungen Jahren Anschluss an die kleine deutsche anarchistische Bewegung gefunden und in deren Zeitschriften publiziert. Zeitweise war er nach 1918 auch direkt als Kader für die Freie Arbeiterunion Deutschlands (FAUD) tätig. In seinen zahlreichen Artikeln und Flugschriften sprach er sich für eine herrschaftsfreie Ordnung aus und distanzierte sich explizit von der Sowjetunion. Kapitalismus und Marxismus, schrieb er 1922 in einem Aufsatz in Der freie Arbeiter, seien keine Gegensätze, »es sind Pole derselben Welt der Ausbeutung und Unterdrückung«. Die anarchistische Tendenz hätte man wohl schon aus der scharfen Kritik an der USPD in »Der Kaiser ging, die Generäle blieben« (1932) herauslesen können. Vollends offenbar wäre sie wohl mit dem Folgeroman »Demokratie« über die Anfänge der Weimarer Republik geworden, der aber unvollendet blieb: Plievier musste die Manuskripte auf der Flucht vor den Nazis zurücklassen, nach Stationen in Prag und Paris landete er 1934 im sowjetischen Exil, wo er schließlich für elf Jahre blieb.

Dass er in der Sowjetunion nicht in den Strudel der 1936 einsetzenden Säuberungen geriet, verdankte Plievier wohl auch dem Umstand, dass er kein Mitglied der KPD war. Ansonsten hatte er schlicht Glück. Zu Hochzeit der Säuberungen lebte er fernab von Moskau im Dorf Paulskoje in der Wolgadeutschen Republik, und als er 1942 denunziert wurde, fand er genügend Fürsprecher. Einer von ihnen war Johannes R. Becher, den Plievier kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Schwaben kennengelernt hatte. Becher öffnete die Spalten der von ihm verantworteten deutschen Ausgabe der Internationalen Literatur für Plievier und half auch sonst bei vielem. 1943 gehörte Plievier zu den Gründungsmitgliedern des Nationalkomitees Freies Deutschland (NKFD), jener Organisation, mit der die Sowjets deutsche Kriegsgefangene politisch umerziehen und auf eine demokratische Nachkriegsordnung vorbereiten wollten. Im Zuge dieser Arbeit bekam er auch die Möglichkeit, Feldpostbriefe zu lesen und Interviews zu führen. Auf dieser Grundlage entstand 1944 »Stalingrad«, zunächst in Fortsetzung in der Internationalen Literatur, nach der Niederschlagung des Faschismus als Buch. Allein in der SBZ erschienen bis 1946 177.000 Exemplare.

Plievier hatte, seitdem er vornehmlich aus finanziellen Gründen im Anschluss an den Besuch des Ersten Allunionskongresses der Sowjetschriftsteller 1934 in Moskau geblieben war, stets überlegt, wie er wieder aus der Sowjetunion herauskommen könnte. Als er 1947 erkannte, dass sich die SBZ nicht in die Richtung entwickeln würde, die das Programm des NKFD versprochen hatte, ging er in den Westen. Für Becher und viele andere war das ein Verrat, zumal Plievier sich später mit dem antikommunistischen »Kongress für kulturelle Freiheit« einließ und empathisch das »fast vergessene Prinzip der Freiheit« beschwor. Für den Anarchisten schien das nur konsequent. Seinen Lebensabend verbrachte Plievier aber nicht in der Bundesrepublik, sondern im Tessin.

Wolfgang Haug, Gründer und langjähriger Leiter des anarchistischen Trotzdem-Verlags, erzählt Plieviers Lebensgang mit viel Zuneigung, kenntnisreich und voller Details. Der Schwerpunkt ist politisch, das Werk tritt eher in den Hintergrund. Gegenüber der 1965 von Plieviers ehemaligem Sekretär und engen Freund, Harry Wilde, verfassten Biographie kann er einiges richtig stellen. Vor allem gelingt es ihm aufzuzeigen, dass Plievier seinen anarchistischen Grundpositionen bis in die späten Jahre hinein treu geblieben ist. Zu bemängeln ist das Lektorat des Textes, der voller Wiederholungen steckt, zum Ende hin stark mäandert und einige Schnitzer enthält. So kann Plievier etwa nicht am 15. Mai 1945 »zusammen mit Ulbricht, Pieck und Becher« nach Deutschland zurückgekehrt sein, wie Haug schreibt; die »Gruppe Ulbricht« reiste bereits am 30. April aus der Sowjetunion aus, und Becher und Wilhelm Pieck gehörten ihr nicht an. Aber dessen ungeachtet steht fest: Wolfgang Haug hat das neue Standardwerk zu Theodor Plievier vorgelegt.