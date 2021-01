»Klassenkampf« in Aktien

jW

»Aufstand der Kleinanleger?« (Zeit) »Die Hedgefonds sind angezählt.« (FAZ) Solche Nachrichten hört man gern aus dem Kernland des freien Marktes. Ein Krieg wurde (wird) um das dürftige Unternehmen Gamestop aus Texas geführt, das in etwa 5.000 Läden in den USA Videospiele vertreibt. Weil der Laden so schlecht lief und die Spekulation auf sinkende Aktienkurse ihre Spezialität ist, entschieden einige Spekulanten, u. a. die Hedgefonds Melvin Capital und Citron Research, die Gamestop-Aktien leer zu verkaufen. Das geht so: Sie leihen sich bei anderen Investoren gegen Zahlung einer Gebühr Aktien und verkaufen diese sofort am Markt. Die Spekulation geht auf, wenn der Kurs bis zum vereinbarten Rückgabetermin unter den Verkaufskurs fällt. Das klappte alles zunächst, wie es sollte. Die Gamestop-Aktie fiel bis auf 2,57 US-Dollar, gut 95 Prozent unter die vorherigen Höchststände. Aber die beiden Hedgefonds übertrieben wohl ein bisschen. Sie sagten öffentlich, dass sie im großen Stil auf fallende Gamestop-Kurse setzten, in der Erwartung, dass andere Spekulanten mitziehen, und verkauften mehr Aktien als überhaupt im Umlauf sind.

Sie provozierten damit Gegenspekulanten. Unter anderem den nicht gerade armen Elon (Elektroauto-)Musk und eine große Fangemeinde auf dem Internetforum Wallstreetbets, die sich gegenseitig zum Kauf der Gamestop-Aktie anfeuerten. Das Resultat waren plötzlich steigende Kurse. Die Spekulation der beiden Hedgefonds produzierte Verluste. Die geliehenen Aktien mussten viel teurer zurückgekauft werden. Das produzierte enorme Nachfrage an der Börse und ließ die Kurse hochschießen. Am vergangenen Donnerstag erreichte die Aktie 432 US-Dollar und hatte sich seit Mitte Januar mehr als verachtzehnfacht. Zunächst ein Sieg der Kleinanleger also, der die Hedgefonds in ernste Schwierigkeiten brachte.

Melvin Capital musste sich über seinen Eigentümer Citadel (auch ein Hedgefonds) zusätzliche 2,75 Milliarden US-Dollar beschaffen. Am Donnerstag zog letzterer die Notbremse. Der Onlinebroker mit dem netten Namen Robinhood, über den der Großteil des Handels gelaufen war, nahm keine Kaufaufträge für Gamestop-Aktien mehr an und führte sie auch nicht mehr aus. (Auch der deutsche Onlinebroker Trade Republic nahm keine weiteren Kaufaufträge für Aktien von Gamestop an.) Das wirkte vorübergehend. Wo Gamestop noch gehandelt wurde, fiel die Aktie zurück. Reiner Zufall natürlich, dass just Citadel der Haupteigentümer von Robinhood ist. Die Wut der Kleinspekulanten kannte nun keine Grenzen mehr und erreichte die Politik. Von »Klassenkampf« war die Rede. Die Börsenaufsicht SEC vermerkte, sie werde die Angelegenheit genau beobachten. Die ein bisschen demokratische Senatorin Alexandria Ocasio-Cortez will die Angelegenheit im Finanzausschuss behandeln. Dass Hedgefonds das große Geld, den Markt (der ihnen selbst gehört) derartig dreist manipulieren, um den Kleinen den Sieg und Gewinn wieder zu entreißen, wird selten so offen vorgeführt. Der Krieg ist deshalb auch noch nicht entschieden.