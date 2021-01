Ein Platz an der Sonne

Felix Zahn/imago images / photothek Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war am Donnerstag im Untersuchungsausschuss

Der Sessel von Andreas Scheuer wäre jetzt schon ein Stück fürs Museum, klebte nur dessen Sitzfleisch nicht so fest. Würde die Regierung Merkel heute komplett aus dem Amt scheiden – dem Andi aus Niederbayern wäre es morgen immer noch warm ums Gesäß. Wohl nie zuvor in Nachkriegsdeutschland ist es einem Bundesminister mehr am Allerwertesten vorbeigegangen, was er an Mist auftürmt und wie sehr er sein Amt, politische Anstands- und demokratische Umgangsregeln besudelt. Manch einer von seinem Rang hat schon wegen eines falschen Briefkopfs den Platz geräumt. Aber der der Lüge, Verschleierung und Missachtung von Vergabe-, Haushalts- und EU-Recht bezichtigte Bundesverkehrsminister thronte am Donnerstag vor seinen Anklägern beim großen Finale im Maut-Untersuchungssausschuss und scherzte: »Für mich geht die Sonne gerade auf.«

Recht hat er. Was, wenn nicht blendend, sind seine Aussichten, hat er sein Amt erst hinter sich. Im Politbetrieb wird größtmögliches Versagen bekanntlich mit höchstdotierter Anschlussbeschäftigung in Industrie und Finanzwelt honoriert. Deshalb scheitert Scheuer auch nicht zum Spaß oder aus Unfähigkeit. Berufen dazu, der deutschen Autoindustrie, der Digitalwirtschaft und Privatisierungslobby zu dienen, steckt er standhaft Prügel für die Belange derer ein, für die er insgeheim Politik macht. Die »Ausländermaut« war sodann auch nur vordergründig ein Geschenk fürs CSU-Bierzeltfußvolk, sondern immer Teil eines umfassenden Planspiels, mittelfristig eine allgemeine Maut auf deutschen Straßen zu etablieren.

Entworfen hatten es die von Niedrigzinsen gebeutelten Banken und Versicherungen 2014 in der Fratzscher-Kommission. Drei Jahre später lieferten Bund und Länder die zugehörige Autobahn-GmbH, die seit Jahresbeginn den Ausverkauf der Bundesstraßen zum Schaden der Steuerzahler besorgen soll. Dabei hakt es ebenfalls gewaltig, und Scheuer hält auch dafür den Kopf hin. Aber jeder Anfang ist schwer, und laufen in ein paar Jahren erst einmal die Geschäfte, werden Allianz und Ergo sich erinnern, wem sie zu danken haben. Das gilt auch für andere, zum Beispiel den Fahrdienstleister Uber, der seine Ausbeuter- und Verdrängungsmethoden auf Gesetzesinitiative Scheuers bald ganz legal in deutschen Städten durchziehen soll. Möglich machen will er außerdem autonomes Fahren oder Flugtaxis und dafür noch vor der Bundestagswahl die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen.

Der Mann wird also noch gebraucht. Ein Ersatz so kurz vor Torschluss kann das alles nicht mehr abarbeiten, zumal niemand sonst solche Nehmerqualitäten mitbringt. Und wenn es ganz dicke kommt, sichert ihm noch immer ein Kabinettskollege den Job. Denn was für ihn das Mautdebakel ist, ist für Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Wirecard-Pleite. Kein Wunder: Den Rücktritt Scheuers fordert in der SPD keiner.