Frauenfeindlichkeit per Gesetz

imago images/ZUMA Wire Wut auf Warschaus Straßen nach Inkrafttreten der Gesetzesverschärfung am Mittwoch abend

Polen hat seit Mittwoch dieser Woche offiziell eines der restriktivsten Abtreibungsrechte der Welt. Die Regierung publizierte das Urteil des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober im Gesetzblatt; das bedeutet, dass die Entscheidung ab sofort geltendes Recht ist. Damit ist von den bisher drei Indikationen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlaubten, diejenige illegal, die in der Praxis für etwa 98 Prozent der legalen Abbrüche in Polen herangezogen wurde: die sogenannte embryopathische Indikation, also die Gefahr einer tödlichen oder irreparablen körperlichen Behinderung des Fötus. Ähnlich rigide Regelungen gibt es in Europa außer in Polen nur noch in Malta, Andorra und dem Vatikan.

Das Gericht argumentierte mit der Menschenwürde, die es dem Embryo bereits ab der Zeugung zusprach – durchaus im Widerspruch zum polnischen Rechtssystem, in dem genau wie im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch die Rechtsfähigkeit des Menschen mit der Geburt beginnt.

In der Praxis trifft die jetzt beschlossene Verschärfung in erster Linie ärmere Frauen. Sie hatten schon bisher nur unter erschwerten Bedingungen die Möglichkeit, legal Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen, weil viele Kliniken oder Gynäkologen sich unter Berufung auf Gewissensgründe weigerten, diese auch legal durchzuführen. Wer mehr Geld hat, konnte sich immer schon eine Fahrt ins benachbarte Ausland leisten: In Tschechien und der Slowakei, aber auch in Belarus sind Schwangerschaftsabbrüche weitgehend legal, werden professionell vorgenommen und kosten umgerechnet etwa 250 Euro.

Frauengruppen rechnen nun damit, dass der sogenannte Abtreibungsuntergrund aufblüht – Eingriffe in Hinterzimmern unter gesundheitsgefährdenden und nicht kontrollierbaren Bedingungen. Schon bisher wurde geschätzt, dass neben den etwa 1.000 legalen Abbrüchen pro Jahr einige zehntausend informell stattfanden. Vor allem der Import von Mitteln zum pharmakologischen Schwangerschaftsabbruch über ausländische Internetshops dürfte anwachsen. Wobei es keine Garantien über die inhaltliche Zusammensetzung gibt sowie keine Betreuung während und nach dem Abbruch gewährleistet ist.

Schon am Mittwoch gingen einige tausend Frauen und Männer in den größten polnischen Städten auf die Straße und protestierten unter anderem mit Kleiderbügeln. Diese »Hilfsmittel« sind zum Symbol für hochriskante, selbst durchgeführte Abbrüche geworden. Die Demonstrationen für das Selbstbestimmungsrecht schwangerer Frauen sollen an diesem Wochenende weitergehen.