Tesla will keinen Tarifvertrag

Hannibal Hanschke / Reuters Der reichste Mann der Welt hält nicht viel von Gewerkschaften

Der US-Elektroautobauer Tesla hat sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen. 2020 erreichte das Unternehmen von Techmilliardär Elon Musk unterm Strich einen Überschuss von 721 Millionen US-Dollar (595 Millionen Euro), wie es am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Sehr zur Freude der Investoren ist die Aktie im letzten Jahr um gigantische 700 Prozent gestiegen (siehe jW vom 15. Januar). Das hat dazu geführt, dass Musk, der einen großen Anteil der Aktien besitzt, zum reichsten Menschen der Welt aufgestiegen ist. Er kann jetzt 128 Milliarden US-Dollar sein Eigen nennen, damit könnte er Amazon-Chef Jeff Bezos vom Thron stoßen, der bisher der Vermögendste war. Auch wenn die beiden reichsten Männer der Welt sich nicht besonders leiden können – immer wieder trugen sie ihre Differenzen öffentlich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aus –, in einem Punkt sind sich die Streithähne einig: Gewerkschaften haben in ihren Betrieben nichts verloren!

Das erlebt auch die IG Metall. Tesla will bis zu 40.000 Lohnabhängige in seinem neuen Werk in Grünheide bei Berlin beschäftigen – und die Gewerkschaft außen vor lassen. Die Gewerkschafter wollen das nicht hinnehmen. Schon vor Monaten hatte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann Tesla einen Brief geschrieben. Bis heute hat er keine Antwort erhalten. Offensichtlich waren die Erwartungen in das Gesprächsangebot aber nicht besonders hoch. Gegenüber jW bemerkte Birgit Dietze, IG-Metall-Bezirksleiterin Berlin-Brandenburg-Sachsen am Donnerstag: »Das Schreiben an Tesla im März war eine Begrüßungsgeste und ein Angebot zum Dialog. Dass Tesla darauf nicht antwortet, überrascht uns nicht.« Die Metaller können aber auch mehr als Briefe schreiben. Die Gewerkschaft hat in der Wirtschaftswoche angekündigt, man plane ein »Erschließungsprojekt«: Künftige Mitarbeiter sollen eine Interessenvertretung im Werk gründen. Sollte sich das kalifornische Unternehmen widersetzen, werde man zu »anderen Kalibern« greifen, sagte ein anderer Metaller gegenüber dem Wirtschaftsmagazin.

Es ist also nicht auszuschließen, dass es zu einem Showdown zwischen dem reichsten Mann der Welt und der traditionsreichen Industriegewerkschaft kommt. Das Unternehmen des Milliardärs erhofft sich durch die Umgehung des Tarifvertrages einen Konkurrenzvorteil. Andere Konzerne könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Das Ergebnis des Konflikts ist also richtungsweisend, sowohl für die Arbeitsbedingungen in der Autoindustrie als auch für die stark wachsende Techbranche.

Das Thema Tarifvertrag ist auch in der Politik angekommen. jW erklärte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag: »Wir haben seitens des Ministeriums das Thema mehrfach (bei Tesla, jW) angesprochen. Letztendlich muss aber der Dialog zwischen Tesla und der IG Metall geführt werden. Dieses kann aber erst zielführend erfolgen, wenn für den Standort ein Arbeitsdirektor eingestellt wurde.« Der Minister bekennt sich symbolisch zum Tarifvertrag, aber das war es dann auch schon: »Ich halte es für wünschenswert, wenn sich Tesla für eine Tarifbindung entscheidet«, sagte Steinbach.

Neben der Gewerkschaft kritisieren auch die Bürgerinitiative Grünheide, der Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) und weitere Klimaverbände den Bau der Gigafactory (siehe jW vom 20. Juli 2020). In einer Pressemitteilung des NABU vom 12. Januar heißt es: »Der Wasserbedarf von zukünftigen Ausbaustufen kann aus der Region nicht gedeckt werden … Wie in anderen Teilen Deutschlands wird dadurch die Wasserproblematik deutlich verschärft.« Auch die Qualität des Trinkwassers sei in Gefahr. So oder so: Der reichste Mann der Welt wird wissen, was er zu tun hat. Schließlich ist er nur den Aktionären und sich selbst verpflichtet.