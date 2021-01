Nachschlag: So einfach

Fairytales of Growth Angesichts der Ökokatastrophe wird klar: Es muss Schluss sein mit der Ausplünderung von Mensch und Natur durch eine Handvoll Leute, die nie genug bekommen können

Warum haben Linke eigentlich keine zündenden Ideen mehr? Man nehme sich eine knappe Stunde Zeit und sehe sich die Dokumentation »Märchen vom Wachstum« an, kostenlos. In Thesenform führt sie vor, dass ein »grüner Kapitalismus«, bei dem z. B. Verbrennungs- durch Elektromotoren ersetzt werden, nicht geeignet ist, der Klima- und Umweltkrise zu begegnen. Abgesehen davon, dass die großen Unternehmen gar nicht daran denken, sich von fossilen Brennstoffen dauerhaft zu verabschieden – sie wollen nur das CO2 irgendwo in der Erde vergraben. Womit sich aber die Katastrophe abwenden ließe, wäre folgendes: Dem reichsten Zehntel der Weltbevölkerung lediglich sieben Prozent des Vermögens wegnehmen, um die sozialen Probleme der Menschheit zu lösen. Dann wären nämlich auch die ökologischen verschwunden. Kaum zu glauben? Man sehe selbst: auf der alternativen Plattform Films for Action. Denn warum sein Geld auch noch Netflix und Co. nachwerfen? (jt)